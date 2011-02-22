جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی نحوه ورود به لایحه بودجه سال 90

حجت‌الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایندگان مجلس امروز سه‌شنبه پیش از جلسه علنی در جلسه غیرعلنی با حضور نمایندگان و به ریاست حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نحوه ورود به لایحه بودجه سال 90 را بررسی کردند، افزود: در این جلسه ابوترابی فرد توضیحاتی را در مورد اقدامات مقدماتی برای ورود به لایحه بودجه سال آینده و پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق را ارایه داده است.

قرار است در ادامه نیز چند تن از نمایندگان تذکراتی را در این باره در صحن غیرعلنی ارایه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس که از ابتدای صبح امروز آغاز شده است، تا ساعت 8:45 همچنان ادامه دارد.