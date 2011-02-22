عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت شانه دارها در دریای خزر، افزود: در حال حاضر کمی از تراکم شانه دارها در این دریا کم شده است که این امر به دلیل تهدید شدن زنجیره های غذایی است که منجر به کاهش سرعت رشد و تکثیر این موجودات شده است.

وی با تاکید بر اینکه با این حال این آبزیان همچنان به عنوان عامل تهدید در دریای خزر مورد توجه هستند، اظهار داشت: بر این اساس پایش و ارزیابی وضعیت مهاجم شانه دار دریای خزر در حال انجام است.



رئیس مرکز تحقیقاتی شیلات، با اشاره به جزئیات این اقدامات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تحقیقات بر روی گونه شانه خوار به نام "بروواتا" را در دستور کار داریم این جانوران از شانه دارها تغذیه می کنند و می تواند عاملی برای تهدید زنجیره غدایی شانه دارها باشند.



وی ادامه داد: پروژه ای که امسال دنبال کردیم این بود که در خارج از محیط دریا، در استخرهای خاکی پژوهشکده اکولوژی ساری در حاشیه دریای خزر، شانه دار را با شانه خوار مواجهه دادیم و طی آن شرایط برخورد این دو گونه و اینکه آیا بروواتا از شانه دار تغذیه می کند یا خیر مورد بررسی قرار گرفت.

شانه خوار



مطلبی با بیان اینکه زیستگاه شانه خوارها در دریای سیاه است، اضافه کرد: علاوه بر این برای سازگاری این گونه در دریای خزر لازم بود تا اقدام به تکثیر این گونه در کشور کنیم از این رو باید نمونه های دیگری از ترکیه وارد می کردیم که با توجه به شرایط فصلی دستیابی به این موجودات میسر نیست ولی طبق برنامه ریزیها قرار است در فصل اردیبهشت و خردادماه این پروژه تکمیل شود.



رئیس مرکز تحقیقاتی شیلات، با مثبت ارزیابی کردن نتایج این تحقیقات، گفت: مذاکرات با کشورهای حوزه دریای خزر برای وارد کردن شانه خوارها به اکوسیستم دریای خزر به طول انجامیده است اما با این حال تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

مطلبی از آمادگی کشورهای حوزه دریای خزر برای ادامه مذاکرات علمی در زمینه کاهش شانه دارها در دریای خزر خبر داد و اظهار داشت: در سالهای قبل کشورهای حوزه دریای خزر نسبت به انجام مذاکرات مقاومت می کردند اما اخیرا حاضر به ادامه مذاکرات علمی در این زمینه شدند از این رو تلاشها برای رهاسازی شانه خوار در دریای خزر ادامه دارد.