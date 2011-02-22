۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

شورای امنیت درباره لیبی نشست برگزار می کند

دبیرکل سازمان ملل از برگزاری نشست شورای امنیت درباره بحران در لیبی در نیویورک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" با اشاره به گفتگوهای خود با "معمر قذافی" رهبر لیبی گفت: شورای امنیت سازمان ملل امروز سه شنبه درباره بحران لیبی در نیویورک نشست برگزار می کند.

بان کی مون با اشاره به گفتگوی تلفنی 40 دقیقه ای خود با دیکتاتوری که 41 سال بر لیبی حکومت کرد، گفت: حقوق بشر و آزادی بیان باید در لیبی محترم شمرده شود و آزادی را باید به برگزاری تجمعات در کشور داد.

دبیرکل سازمان ملل گفت: از قذافی خواستم تا خشونت ها را علیه معترضین متوقف کند و تاکید کردم تا به حقوق افراد تظاهرات کننده احترام بگذارد.

این نشست در حالی برگزار می شود که شهرهای مختلف لیبی به ویژه طرابلس پایتخت این کشور در هفتمین روز قیام شاهد اوج اعتراضات مردمی بود. در حال حاضر معترضین ساختمان مرکزی دولت و مراکز پلیس در شهر طرابلس را به آتش کشیده اند.
 

