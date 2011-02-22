۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

همایش ملی مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور پزشکان و پرستاران سراسر کشور همایش ملی مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستی در بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیر علمی همایش ملی مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستی صبح سه شنبه در آئین افتتاح این همایش، اظهار داشت: کمک به جانبازان و شناساندن این قشر مظلوم و آلام و دردهای این قشر به جامعه، بحث و تبادل نظر علمی و ارائه راهکاراهای بهتر برای درمان عوارض دیررس گاز خردل و گاز اعصاب برای این افراد و ارائه تحقیقات انجام شده در این زمینه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

مهدی بلالی مود تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش را 100 مقاله عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 61 مقاله در کمیته داوری پذیرفته شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت مطلب و توانایی ارائه دهندگان مقاله و محدودیت زمانی، از این تعداد 35 مقاله به عنوان پوستر و 26 مقاله برگزیده به عنوان سخنرانی در همایش مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی وترویستی ارائه خواهد شد

به گفته وی در همایش ملی مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستی روزانه 12 پوستر رونمایی خواهد شد. 

وی با ابراز خرسندی از اینکه برگزاری این همایش موجب استقبال گسترده پژوهشگران، اساتید و دانشجویان دوره های تخصصی علوم پایه و بالینی بویژه سم شناسی و رشته های وابسته واقع شده است، افزود: سخنرانان نیز در زمینه علوم پایه و کلیات سم شناسی، عوامل شیمیایی و جنگی و هم در زمینه بالینی و عوارضی که این گازها بویژه گاز خردل در جانبازان شیمیایی جنگی بر جای گذاشته تحقیقات خود را ارائه می دهند. 

بلالی مود سم شناسی عوامل شیمیایی جنگی و تروریستی، مسمومیت حاد با خردل گوگردی و درمان آن، مسمومیت مزمن با خردل گوگردی و درمان، تشخیص مسمومیت با عوامل اعصاب و درمان آن، آلودگی با سایر عوامل شیمیایی جنگی و پیامدهای آن و بررسی وضعیت سلامت جانبازان شیمیایی را از جمله محورهای برگزاری این همایش برشمرد.

وی با اشاره به اینکه این گازهای شیمیایی اعضای مختلف بدن از جمله ریه، چشم، خون، پوست و سیستم ایمنی را در گیر می کند، افزود: اساتید فوق تخصص در رشته های ریه، چشم، خون شناسی، پوست و ایمن شناسی از سخنران برجسته این همایش هستند.

دبیر علمی همایش ملی مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی و تروریستی در یادآور شد: این همایش که هم اکنون در حال برگزاری است، به مدت سه روز در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه خواهد داشت.

