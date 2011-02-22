مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان کشورهای منطقه خاورمیانه: نباید گذاشت استکبار قیام ملت‌ها را مصادره کند

صدور عدالت کارت برای 7/5 میلیون نفر

قذافی در آستانه سقوط

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام: وضع کنونی امت اسلامی در آینده نه چندان دور متحول می‌شود

تثبیت نرخ سود بانکی در سال 90

کاهش وابستگی بودجه به نفت

افزایش تولید نفت از میدان مشترک ایران با عمان

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: ملت‌های خاورمیانه از دخالت‌های آمریکا به ستوه آمده‌اند

قذافی تظاهرات کنندگان لیبی را بمباران کرد

بودجه 500 میلیاردی دولت در مجلس



جوان:

سقوط دیکتاتورهای عرب شتاب گرفت

پیش‌بینی صفار هرندی از انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان

بودجه اشتغالی انبساطی برای سال 90



حمایت:

توصیه رهبر معظم انقلاب به نخبگان کشورهای اسلامی: نگذارید استکبار حرکت عظیم ملت‌ها را مصادره کند

درخشش دوباره فرنگی کاران؛ تعظیم جهان به ایران

افزایش 46 درصدی بودجه 90 ؛ رسیدگی به لایحه بودجه در کمترین زمان

خبر:

رهبر معظم انقلاب: نگذارید استکبار حرکت ملت‌ها را مصادره کند

بزرگترین بودجه تاریخ ایران تقدیم مجلس شد؛ کالبد شکافی مهمترین نکات بودجه 90

قذافی نفس‌های آخر را می‌کشد



خراسان:

کشتار بی‌رحمانه مردم لیبی در آخرین روزهای قذافی

شاهکاری دیگر از محمد بنا؛ کشتی فرنگی ایران باز هم بر بام جهان ایستاد

ردیف مستقل 85 میلیارد تومانی برای زیارت در لایحه بودجه



دنیای اقتصاد:

بودجه 90 تقدیم مجلس شد؛ انبساط مالی در سال آینده

شاخص 327 واحد افتاد؛ روز عقب نشینی بورس تهران

درآمد 15 میلیارد دلاری صرفه جویی 90



شرق:

توکلی خطاب به نمایندگان مجلس: گستره شدن مخالفان به صلاح نیست

وزیر بهداشت به تهرانی‌ها خبر داد: احداث چند بیمارستان اختصاصی زنان

اصغر فرهادی "خرس طلایی" را به ایران آورد

استانداری تهران اعلام کرد: تکذیب کشته شدن یک شهروند در میدان هفت تیر





فرهیختگان:

اخبار ضد و نقیض از فرار معمر قذافی؛ پایتخت لیبی در کنترل مردم

اجاره بهای مسکن مجال افزایش نمی‌یابد؛ کنترل کامل عوامل تحریک کننده قیمت مسکن

در آستانه سال نو؛ لایحه بودجه 539 هزار میلیارد تومانی به مجلس رفت



قدس:

رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام: وضع امت اسلامی در آینه‌ای نه چندان دور متحول می شود

برنامه مالی کشور به مجلس ارایه شد؛ کاهش 50 درصدی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

خبرهای ضد و نقیض از فرار قذافی؛ طرابلس در آستانه سقوط قرار گرفت



کیهان:

بعد از بن علی و مبارک، قذافی هم فرار کرد؛ بحرین، یک قدم تا سقوط

رهبر معظم انقلاب: حضور ملت‌ها در صحنه تیغ قدرت‌های زورگو را کند می‌کند

افزایش 53 درصدی سهم عمران در بودجه سال 90



همشهری:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام: نخبگان نگذارند حرکت عظیم ملت‌‌ها مصادره شود

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد: ممنوعیت شماره گذاری خودروهای بدون کیسه ایمنی هوا از سال 90

افزایش 46 درصدی حجم بودجه 90