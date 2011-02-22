علی کلباسی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان درباره شناسایی هنرمندان جوان به خبرنگار مهر گفت: شبکه استانی متعلق به همه هنرمندان است. هنرمندان پیشکسوت و ملی شبکه اصفهان را خانه خود میدانند و ما هم از وجود این عزیزان بهره میگیریم. البته در کنار آن ایجاد شرایط ، تسهیلات لازم و تولیدات در شبکه اصفهان و ارتباط با محافل انجمنها و کانونهای هنری مسیر ورود هنرمندان جوان را تسهیل کرده که در بین آنان افرادی خلاق، توانمند و موفق زیادی منشا تولید آثار فاخری شدهاند. باید یادآور شد که حضور جوانان مستعد در حوزه انیمیشن و مستند نمود خاصی داشته است.
وی با اشاره به تولید دو سریال درباره میرزا جهانگیرخان قشقایی و علامه مجلسی افزود: ساخت سریالهایی درباره مفاخر حوزه علمیه استان در برنامههای ما قرار دارد. آیتالله حکیم جهانگیرخان قشقایی از مفاخر حوزه علمیه اصفهان است که سیره و سلوک فردی و علمی ایشان به عنوان الگو شایسته معرفی است که در سال جاری برگزاری کنگره حکیم قشقایی و ساخت سریال این شخصیت با عنوان "خورشید پنهان" در دستور کار شبکه قرار گرفته و به زودی با بازنویسی فیلمنامه، مراحل پیشتولید سریال آغاز میشود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان خاطرنشان ساخت: سریال علامه مجلسی با عنوان "دریای نور"، پس از چند سال وقفه به دلیل کمبود اعتبار در سال جاری وارد مراحل اجرایی شده که تا کنون تحقیق و نگارش فیلمنامه به پایان رسیده و تهیه کننده و کارگردان مجموعه هم انتخاب شده که با رایزنیهایی که با مسئولان استان صورت گرفته است، قرار شده بخشی از هزینه آن از محل طرحهای فرهنگی مصوب سفر ریاست جمهوری تامین شود.
کلباسی درباره تولیدات نمایشی این مرکز گفت: در سال جاری تولید چند سریال در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون مجموعه "ساعت فراموشی" در 16 قسمت 45 دقیقهای، سریال "حلقه شانس" در 13 قسمت 45 دقیقهای، سریال "پیکر استان" در 16 قسمت 45 دقیقهای آماده شده است.
وی ادامه داد: به تازگی سریال "شکست سکوت" کلید خورده و سریال طنز "ظل السطان" در مرحله پیشتولید است و پیشتولید سریال مناسبتی ویژه ماه مبارک رمضان در 30 قسمت 30 دقیقهای آغاز شده است. سیاستهای حوزه معاونت امور استانها و مرکز سیمای استانها در ارتقاء کمی و کیفی تولیدات نمایشی تاثیر بسزایی در این زمینه داشته و در بخش تله فیلم هم در سال جاری تله فیلم "مرگ سپید"، "آمبولانس"، "رو به آفتاب" و "زمینه خورشید" آماده پخش شده است.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان یادآور شد: جهتگیری مرکز سیمای استانها در سال 89 که به عنوان سال نهضت مستندسازی نامگذاری شده است و انقلاب مستندسازی را در استانها به وجود آورده و اصفهان که به عنوان قطب مستندسازی مطرح بوده و نیروهای خلاق و توانمند زیادی در اصفهان به مستند سازی فعال هستند باعث شده که در سال جاری بیش از چهار هزار دقیقه مستند در سال 89 کلید بخورد. تاکنون 80 درصد به مرحله تولید رسیده که این شبکه بیشترین تولیدات مستند از محل بودجه متمرکز مرکز سیمای استانها را به خود اختصاص داده است.
کلباسی درباره اینکه در تولید آثار نمایشی به ویژه در حوزه انیمیشن شرکتهای خصوصی تا چه حد متولی تولید هستند؟ گفت: با رویکرد مطلوب مرکز سیمای استانها در خصوص تولید انبوه انیمیشن در مراکز استانها تمام ظرفیت شرکتهای خصوصی و فعالان عرصه انیمیشن در اصفهان شناسایی شده و با تمام آنها قرارداد ساخت برنامه منعقد شده است. در سال جاری تاکنون حدود 600 دقیقه تولید قطعی در ساختار انیمیشن داشتهایم و به تازگی نیز با همکاری خوب مرکز سیمای استانها 700 دقیقه انیمیشن تصویب و برآورد آنها انجام شده که تولید آنها شروع شده است.
وی درباره اینکه تا چه حد از فرهنگ و لهجه اصفهان برای تولید برنامههای نمایشی استفاده میکنید؟ توضیح داد: لهجه زیبا و شیرین اصفهانی، تنوع قومیتها، قدمت و اصالت آثار باستانی و جاذبههای گردشگری، آداب و عادات و آیینهای متنوع، خرده فرهنگها، بزرگان علم و هنر، فرهنگ غنی اسلامی مردم اصفهان را مردمانی شیرین سخن، بداهه گو، نکته سنج، طنز پرداز، لطیف طبع و دوست دار شعر، هنر و ادب بار آورده است. این ظرفیتها شخصیتهای هنری زیادی را به جامعه هنری معرفی کرده است.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان خاطرنشان ساخت: هنرمندانی همچون حسن اکلیلی، قدرت الله ایزدی، جهانبخش سلطانی و... پرشور و فعال با شبکه اصفهان همکاری میکنند. نقش اصفهان در شکلژگیری انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و توسعه و آبادانی از دیگر مزیتهایی است که باید به آن اشاره کنم. در مجموع سعی میکنیم از ظرفیتهای استان نهایت بهره را ببریم.
