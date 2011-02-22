منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه در برنامهریزی اولیه تاریخ 10 فروردینماه به عنوان زمان آغاز مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر تعیین شده بود، اظهارداشت: در صورتیکه از همین تاریخ دیدارهای لیگ برتر را آغاز کنیم پخش تلویزیونی را از دست خواهیم داد. به همین دلیل احتمال دارد بازیها را با تاخیر پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: در صورتیکه بخواهیم فاکتور پخش مستقیم بازیها را برای مرحله پلیآف حفظ کنیم باید دور رفت مرحله پلیآف را از 14 فرودینماه آغاز کنیم. در این صورت برگزاری دور برگشت این مرحله از رقابتها به 17 فروردینماه موکول میشود و به همین ترتیب مسابقات لیگ برتر با تاخیر چند روزه به پایان میرسد.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه مرحله پلیآف لیگ برتر با حضور چهار تیم برتر هر یک از گروههای "الف" و "ب" و به صورت 2 از 3 برگزار میشود، تصریح کرد: اگر مرحله پلیآف از 14 فروردینماه آغاز شود و در صورتیکه این مرحله از رقابتها نیازی به دیدار سوم نداشته باشد مسابقات لیگ برتر 28 اردیبهشتماه به پایان میرسد در غیراین صورت برای بسته شدن کامل پرونده لیگ برتر باید تا چهارم خردادماه صبر کنیم.
پورحسن خاطرنشان کرد: این در حالی است که فدراسیون والیبال برای آغاز اردوهای آمادهسازی تیم جوانان از اول خردادماه برنامه ریزی کرده است. بنابراین تا این زمان باید دیدارهای لیگ برتر به پایان رسیده باشد و یا اینکه فدراسیون اردوهای جوانان را با تاخیر چند روزه برگزار کند. این مسائل فاکتورهایی است که زمان دقیق آغاز مرحله پلیآف مسابقات لیگ برتر را نامشخص کرده است.
وی تاکید کرد: در هر صورت اگر پخش مستقیم مرحله پلیآف جزو اولویتهای کاری باشد باید برای برگزاری این مرحله از مسابقات با تلویزیون هماهنگی کامل داشته باشیم و بازیها را حداقل از همان 14 فرودینماه پیگیری کنیم. قرار است در این زمینه رئیس فدراسیون تصمیم نهایی را اتخاذ کند. البته احتمال دارد همان تاریخ اولیه (10 فرودینماه) برای آغاز مرحله پلیآف نهایی شود!
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: در هر صورت مرحله برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور 25 اسفندماه به پایان میرسد. تا آن زمان پیگیری دیدارهای هشت تیم برتر مشخص شده است.
منوچهر پورحسن در پایان گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: در پایان مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر تیمهای پنجم و ششم هر گروه به ترتیب برای تعیین ردهبندی نهم - دهم و یازدهم - دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم میروند. تیم هفتم گروه "الف" با تیم هشتم گروه "ب" و تیم هشتم گروه "الف" و با تیم هفتم گروه "ب" هم برای ردهبندی پایانی جدول و تعیین دو تیم سقوط کرده به مصاف یکدیگر میروند.
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