منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه در برنامه‌ریزی اولیه تاریخ 10 فروردین‎ماه به عنوان زمان آغاز مرحله پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر تعیین شده بود، اظهارداشت: در صورتیکه از همین تاریخ دیدارهای لیگ برتر را آغاز کنیم پخش تلویزیونی را از دست خواهیم داد. به همین دلیل احتمال دارد بازی‌ها را با تاخیر پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: در صورتیکه بخواهیم فاکتور پخش مستقیم بازی‌ها را برای مرحله پلی‎آف حفظ کنیم باید دور رفت مرحله پلی‌آف را از 14 فرودین‌ماه آغاز کنیم. در این صورت برگزاری دور برگشت این مرحله از رقابت‌ها به 17 فروردین‌ماه موکول می‌شود و به همین ترتیب مسابقات لیگ برتر با تاخیر چند روزه به پایان می‎رسد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه مرحله پلی‎آف لیگ برتر با حضور چهار تیم برتر هر یک از گروه‌های "الف" و "ب" و به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود، تصریح کرد: اگر مرحله پلی‌آف از 14 فروردین‎ماه آغاز شود و در صورتیکه این مرحله از رقابت‎ها نیازی به دیدار سوم نداشته باشد مسابقات لیگ برتر 28 اردیبهشت‎ماه به پایان می‎رسد در غیراین صورت برای بسته شدن کامل پرونده لیگ برتر باید تا چهارم خردادماه صبر کنیم.

پورحسن خاطرنشان کرد: این در حالی است که فدراسیون والیبال برای آغاز اردوهای آماده‎سازی تیم جوانان از اول خردادماه برنامه ریزی کرده است. بنابراین تا این زمان باید دیدارهای لیگ برتر به پایان رسیده باشد و یا اینکه فدراسیون اردوهای جوانان را با تاخیر چند روزه برگزار کند. این مسائل فاکتورهایی است که زمان دقیق آغاز مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ برتر را نامشخص کرده است.

وی تاکید کرد: در هر صورت اگر پخش مستقیم مرحله پلی‎آف جزو اولویت‎های کاری باشد باید برای برگزاری این مرحله از مسابقات با تلویزیون هماهنگی کامل داشته باشیم و بازی‎ها را حداقل از همان 14 فرودین‎ماه پیگیری کنیم. قرار است در این زمینه رئیس فدراسیون تصمیم نهایی را اتخاذ کند. البته احتمال دارد همان تاریخ اولیه (10 فرودین‎ماه) برای آغاز مرحله پلی‎آف نهایی شود!

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: در هر صورت مرحله برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور 25 اسفندماه به پایان می‌رسد. تا آن زمان پیگیری دیدارهای هشت تیم برتر مشخص شده است.

منوچهر پورحسن در پایان گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: در پایان مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر تیم‎های پنجم و ششم هر گروه به ترتیب برای تعیین رده‎بندی نهم - دهم و یازدهم - دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم می‎روند. تیم هفتم گروه "الف" با تیم هشتم گروه "ب" و تیم هشتم گروه "الف" و با تیم هفتم گروه "ب" هم برای رده‎بندی پایانی جدول و تعیین دو تیم سقوط کرده به مصاف یکدیگر می‌روند.