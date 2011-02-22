به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی‌ها برای اکران نوروزی سینماها از مدتی پیش شروع شده و به نظر می‌رسد فیلم‌های سینمایی "ورود آقایان ممنوع"، "اخراجی‌ها 3"، "جرم"، "جدایی نادر از سیمین" و "شیش و بش" در نوروز 90 روی پرده می‌روند. برنامه نوروزی امسال با توجه به جذابیت‌های فیلم‌هایی که قرار است گیشه سال آینده را افتتاح کنند، امیدوار کننده و پررونق است.

از سویی سه فیلم کمدی در این اکران وجود دارند که هریک امتیازها و حال و هوایی ویژه دارند، "اخراجی‌ها 3" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی کمدی است پربازیگر درباره مسائل روز جامعه و مانند دو تجربه قبلی این کارگردان نقدی است درباره مسائل سیاسی و دسته‌بندی‌های جناحی در جامعه ایران. فروش خوب دو فیلم قبلی ده‌نمکی باعث می‌شود از همین حالا این فیلم را یکی از پرفروش‌های سال 90 بدانیم.

اما اتفاقی که زمان اکران "اخراجی‌ها 2" افتاد قرار نیست امسال بیفتد، "اخراجی‌ها 2" بی‌رقیب اکران شد ولی "ورود آقایان ممنوع" و "شیش و بش" می‌توانند رقیبانی جدی برای "اخراجی‌ها 3" باشند. "ورود آقایان ممنوع" با بازی رضا کیانیان، ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانی و بهاره رهنما یک کمدی شسته‌رفته و جذاب است که در جشنواره نظر مثبت منتقدان را جلب کرد.

نگاهی که رامبد جوان به کمدی دارد متفاوت با ده‌نمکی است و قشری را که نمی‌توانند مخاطب "اخراجی‌ها 3" باشند جذب خواهد کرد، "شیش و بش" به کارگردانی بهمن گودرزی دو ستاره دارد که مهمترینشان محمدرضا گلزار است، او در این فیلم در کنار امین حیایی قرار گرفته است، گلزار در سال‌های اخیر محبوب‌ترین ستاره سینمای ایران بوده و حضورش فروش فیلم را تحت تاثیر قرار داده، او می‌تواند مهمترین برگ برنده "شیش و بش" در اکران نوروزی باشد.

"شیش و بش" بر اساس فیلمنامه‌ای از این ستاره سینما ساخته شده و هدایت‌فیلم تهیه‌کننده آن است. فیلم‌های سینمایی "جرم" و "جدایی نادر از سیمین" هم آثار جدی و اجتماعی هستند که احتمالا نوروز سال 90 روی پرده می‌روند. با توجه به موفقیت‌هایی که هر دو فیلم در جشنواره فیلم فجر داشته‌اند و فضای مطبوعاتی که برای آنها به وجود آمده اکرانشان در نوروز اتفاق خوبی است.

"جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی علاوه بر گروه بازیگران شناخته شده و موفقیت در جشنواره فیلم فجر، نام و اعتبار کارگردانش را هم به همراه دارد، فیلم‌های کیمیایی معمولا از فروش متوسط به بالا برخوردارند و "جرم" این بخت را دارد که نوروز که یکی از ایام خوب برای اکران است دیده و ارزیابی شود.

فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" ساخته تحسین شده اصغر فرهادی که به تازگی با درخشش در جشنواره برلین روبرو شد هم می‌تواند در اکران با اقبال روبرو شود، اتفاقی که برای "درباره الی" هم افتاد. گروه بازیگران، داستان متفاوت و افتخاراتی که فیلم تازه فرهادی دارد تماشاگر را برای دیدن آن ترغیب می‌کند.

پرونده اکران نوروزی هنوز بسته نشده و اعلام رسمی درباره فهرست فیلم‌هایی که قرار است چراغ سینمای سال 90 را روشن کنند نشده است اما اگر گمانه‌زنی درباره نمایش این فیلم‌ها درست باشد می‌توان امیدوار بود که سینمای ایران سال 90 را با ویترینی جذاب و با فروشی بالا شروع کند.



