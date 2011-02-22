یک دلیل خروج از کشور/ تفاوت اساتید ایران و مالزی در هدایت دانشجوی دکتری

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: برای پیشگیری از افزایش خروج داوطلبان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید از ظرفیت اساتید دانشگاههای کشور به طور کامل استفاده کنیم. برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ایران که در مرتبه استاد تمامی هم قرار دارند سالانه یک دانشجوی دکتری راهنمایی میکنند این درحالیست که اعضای هیئت علمی دانشگاههایمان بیش از این قابلیت دارند.
مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم در پاسخ به این سوال که "اعضای هیئت علمی دانشگاههای مالزی که دانشجویان ایرانی نیز به طرز قابل توجهی برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی به این کشور میروند، چه تعداد دانشجوی دکتری را به طور همزمان راهنمایی میکنند؟" گفت: در مالزی تا جایی که اطلاع دارم یک استادیار 12 دانشجوی دکتری را نیز به طور همزمان راهنمایی میکند.
مسلمی نائینی افزود: مقایسه تعداد دانشجوی دکتری که یک استاد ایرانی راهنمایی میکند با تعداد دانشجوی دکتری که یک استادیار در مالزی راهنمایی میکند نشان میدهد آن طور که باید و شاید در ایران از ظرفیت اعضای هیئت علمیمان استفاده نمیکنیم لذا داوطلبان تحصیلات تکمیلیمان برای تحصیل به خارج از کشور میروند و در نهایت هم با هر مشکلی که وجود دارد یا با امتحان و یا واحد اضافی گرفتن مجبور میشویم مدارکشان را به عنوان دکتری یا فوق لیسانس ارزیابی کنیم.
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