به گزارش خبرنگار مهر، کلیه داوطلبان این آزمون با توجه به تغییرات مربوط به افزایش ظرفیت، اصلاحات انجام شده درخصوص رشته‌های امتحانی و عناوین رشته‌های مرتبط و همچنین حذف برخی کدرشته ‌محلها توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای آزمون همراه با اصلاحات انجام شده با مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات تقاضانامه ثبت‌نامی، اصلاحات لازم را در تقاضانامه خود انجام دهند.

داوطلبان می توانند تا روز چهارشنبه 4 اسفندماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی بر اساس اطلاعات جدید در آزمون اقدام کنند.

جرئیات تغییرات مربوط به حذف یا افزایش مواد امتحانی کد رشته ها، حذف یا افزایش کد رشته های امتحانی و ظرفیتهای جدید ایجاد شده برای دروه دکتری که از سوی دانشگاهها اعلام شده است در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.