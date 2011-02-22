ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تصویب رشته ها منوط به بازنگری دروس است. اگر دانشگاهی برای راه اندازی رشته ای اقدام می کند، شورای گسترش باید در ارتباط با سابقه قبلی رشته موردنظر بازنگری به عمل آورد.

وی در این باره اضافه کرد: اگر رشته مصوب شده جدید باشد، نیاز است تا سرفصل ها و عنوان های آن در شورای برنامه ریزی بررسی شود در صورت تایید، لزوم توسعه این رشته در دانشگاه های کشور براساس نیازی که در بحث آمایش آموزش عالی وجود دارد، بررسی می شود تا بر اساس ضرورت آن رشته در دانشگاه هایی که پتانسیل آن را داشته باشند، ایجاد شود.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی به تعریف دقیق بازنگری سرفصل ها پرداخت و گفت: در نظام های آموزشی دنیا این منطق وجود دارد که عمر رشته ها بیش از 5 سال نباشد.

عمر رشته های علوم انسانی به 15 سال می رسد

وی افزود: اما در کشور ما در بحث علوم انسانی عمر رشته ها بیش از 5سال است و حتی به 10 تا 15 سال نیز می رسد، این در حالی است که در برخی رشته های فنی عمر رشته ها کمتر از این مدت است.

وی در ارتباط با بررسی نقش و اهمیت علوم انسانی در سایر رشته ها، به بیان یک نکته مهم پرداخت و افزود: نکته مهم، رشته های نو و میان رشته ای است که به شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد می شوند. ما معتقدیم نقش علوم انسانی در دیگر رشته ها بسیار حائز اهمیت است و دنبال این هستیم تا مباحث میان رشته ای را با علوم انسانی در دیگر گرایش ها تحقق بخشیم.

حسنی ادامه داد: به همین دلیل، دانشگاه ها باید در این زمینه قدم های تند و سریعی بردارند تا بتوانند سرفصل ها را آماده کنند.



وی در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و خاطرنشان کرد: برای مثال رشته MBA که در تمام گرایشها می تواند عنوان شود، رشته ای پرکار است و متقاضیان زیادی دارد. در همین زمینه دفتر گسترش آموزش عالی هم با مسئولان گروه های مدیریت و فنی و همچنین مهندسی مباحثی را دنبال کرده است تا بتوان یک میان رشته در این زمینه برای علاقمندانی که نیاز دارند در سطوح مختلف مدیریتی کشور مطالعه داشته باشند، راه اندازی کنند.

تصویب 3 هزار و 380 رشته جدید در شورای گسترش