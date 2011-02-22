سیدمحمد جهرمی در گفتگو با مهر درباره بسته سال 90 بانک مرکزی و نرخ سود بانکی گفت: تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال 90 سیستم بانکی مراحل نهایی خود را طی می کند، به نحوی که جلسات کارشناسی لازم برای تهیه آن انجام گرفته است.

نرخ سود بانکی

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظرات بانکها، فعالان اقتصادی و مجموعه بخشهای سیاست‌گذاران کشور در مورد سیاستهای بسته سال 90 اخذ شده است، تصریح کرد: پیش نویسی هم توسط بانک مرکزی تدوین شده و درآینده نه چندان دور در شورای پول و اعتبار مطرح می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ سود بانکی در سال آتی بر اساس بسته بانک مرکزی کاهش یافته است یا خیر؟ عنوان کرد: من به دنبال کاهش نرخ سود هستم به شرط اینکه مجموعه سود تسهیلات با سود سپرده ها با هم کاهش پیدا کند.

طرح تحول نظام بانکی

جهرمی در مورد طرح تحول نظام بانکی کشور عنوان کرد: ما باید به بانکداری اسلامی واقعی بازگردیم و به نحو صحیحی به آن عمل کنیم، اگر نظام بانکی که مسئولیت تامین نیازهای مالی جامعه را از طریق مدیریت و تامین نقدینگی کشور را انجام می دهد به نحو صحیحی به بانکداری اسلامی عمل کند و این نظام دچار نقصی نباشد، به طور حتم به رشد اقتصادی 8 درصد در سال دور از دسترسی نیست.

وی با اشاره به اینکه تاکید رئیس جمهور در اجرای طرح تحول نظام بانکی اجرای صحیح و اصولی و کاملتر بانکداری اسلامی است، تصریح کرد: برخی از کشورهای اروپایی در زمینه بانکداری اسلامی در ایران سئوالات بسیاری از مسئولان بانکی کشورمان مطرح می کنند.

وی افزود: برخی از مسئولان سیاسی، اقتصادی کشورهای اروپایی سئوالاتی از قبیل اینکه چگونه می توانیم بانکداری اسلامی را پیاده سازی کنیم مطرح می کنند.

عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اگر بانکداری اسلامی واقعا پیاده سازی شود هم به نفع مشتریان و هم به نفع بانکها است، معتقدم که هم اکنون با بانکداری اسلامی خیلی فاصله داریم.

بیمه و مالیات

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی مالیات ندارد، در مورد اخذ پول بیمه از مشتریان در زمان دریافت وام گفت: بیمه اعتباری یکی از خدمات جدید بانکی مطرح است به نحویکه هزینه اندکی از مشتری اخذ می شود که البته به نفع مشتری است.

جهرمی ادامه داد: بر این اساس به مشتری از طریق بیمه اعتباری جریمه ای بابت دیرکرد تعلق نمی گیرد و هزینه ها خود به خود کاهش می یابد، زیرا با اخذ نیم درصد از کل هزینه به صورت سالانه دیگر جریمه 6 تا 14 درصدی مشمول تسهیلات گیرنده نمی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که ممکن است فرد دریافت کننده وام اصلا بدهی معوق در قبال این مبلغ نداشته باشد، آیا در اینصورت اخذ مبلغ بیمه اعتباری از مشتری در قبال دریافت تسهیلات منطقی است؟ گفت: ما مشکلی در این زمینه نداریم و با مشتری از ابتدا هماهنگ می کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بدهی دولت به بانک صادرات در حال بازپرداخت است.