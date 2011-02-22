سرعت اینترنت هر ایرانی تا 5 سال دیگر/ سوییچهای نسل سوم موبایل روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در حاشیه مراسم افتتاح همزمان دو پروژه شبکه ملی دیتا و بیستمین درگاه ارتباطات بین الملل ایران در جمع خبرنگاران گفت: با راه اندازی بیستمین درگاه ارتباطی بین الملل – نوردوز- مسیر درگاه ارتباطی در مسیر ترانزیت شمال به جنوب و بالعکس کامل شد که به این ترتیب با یک ظرفیت مناسب کار ترانزیت را از مسیر اروپا و شمال به طرف کشورهای جنوب خلیج فارس هدایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه این ظرفیت ارتباطی در حال حاضر 30 گیگابیت برثانیه است که قابل توسعه خواهد بود ادامه داد: با پیش بینی های انجام شده امید می رود با استفاده از مسیرها و کابل های فیبرنوری موجود در کشور این ظرفیت ارتقا یابد.

تقی پور با تاکید بر هدفگذاری برنامه پنجم توسعه کشور برای هدایت ترافیک ارتباطی از مسیر ایران خاطرنشان کرد: سالانه 25 ترابیت اطلاعات اروپا به آسیا از مسیر کانال سوئز صورت می‌گیرد که با اجرای این پروژه و طبق اهداف برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده که 20 درصد این میزان ترافیک از مسیر ایران منتقل و جابجا شود که این می تواند درآمد ارزی بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد.

افزایش ظرفیت شبکه IP داخلی به 470 گیگابیت بر ثانیه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد راه اندازی فاز اول شبکه ملی دیتا و ارتقای ظرفیت پهنای باند داخل کشور گفت: با آغاز به کار شبکه IP/MPLS، ظرفیت IP داخل کشور به 470 گیگابیت بر ثانیه می رسد.

وی در مورد تاثیر ارتقای این پهنای باند برای استفاده کاربران نهایی از اینترنت تاکید کرد که این اقزایش پهنای باند در هسته اصلی شبکه ارتباطات زیرساخت اتفاق افتاده است و برای آنکه بتوان این پهنای باند را در اختیار کاربران قرار داد باید اقدامات دیگری هم صورت گیرد.

تقی پور ادامه داد که با همین وضع موجود هم امکان ارتقای ظرفیت پهنای باند برای کاربران نهایی وجود دارد و در داخل کشور برنامه هایی در دست اقدام است که روز به روز و به طور مستمر این میزان افزایش یابد و نقاط جدیدتری در کشور از این شبکه دیتا استفاده کنند. برای مثال هفته گذشته به مناسبت دهه فجر بسیاری از روستاها در استان آذربایجان غربی از طریق شبکه GSM روستایی به شبکه اینترانت متصل شدند.

35 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای فاز اول شبکه دیتا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری انجام شده در پروژه شبکه ملی دیتا را بالغ بر 35 میلیارد تومان در فاز اول عنوان کرد و گفت: کل شبکه هنوز به بهره برداری نرسیده که برای آن حدود 4 تا 5 برابر این عدد سرمایه گذاری درنظر گرفته شده است.

وی گفت: مجری این دو پروژه داخلی بودند و از شرکتهای مخابرات استانی در انجام بخشی از آن کمک گرفته شده است.



سرعت اینترنت هر ایرانی تا پایان برنامه پنجم 4 مگابیت بر ثانیه می شود

تقی پور در مورد برآورد سرانه پهنای باند کشور با بیان اینکه این موضوع در برنامه پنجم توسعه دیده شده است تصریح کرد: در محاسبه جمعیت فعال و استفاده از ظرفیت های موجود قدری اختلاف وجود دارد که این امر پارامترهای ارزیابی سرانه پهنای باند را متفاوت خواهد کرد. برای مثال هم اکنون در بسیاری از استانها تنها حدود 50 درصد خطوط ADSL ایجاد شده در حال کار است که به تناسب این میزان کاربر باید ظرفیت هسته اصلی شبکه هم افزایش یابد.

وی اضافه کرد: با پیش بینی های انجام شده برای شبکه دسترسی فیبرنوری تا منازل تا پایان برنامه پنجم توسعه میانگین سرعت اینترنت برای هر کاربر ایرانی 4 مگابیت بر ثانیه و حداکثر این میزان نیز 20 مگابیت خواهد بود.

گزارش تعدیل نیروی مخابرات نهایی نشده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با بررسی گزارش تعدیل نیرو در شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی گفت: گزارش بررسی‌ها در استان‌ها در حال انجام است و به دلیل اینکه قرار است این گزارش‌ها به صورت مشترک از سوی وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری تهیه شود نتیجه نهایی آن هنوز به دست نیامده و تیم‌های کاری مشغول بررسی موضوع هستند تا گزارش نهایی به دولت ارائه شود.

تقی‌پور اضافه کرد: طبیعتا کم و کسری‌هایی در رابطه با کاهش حجم کار در نیروهای مخابرات وجود داشته اما موضوع به آن صورت که مطرح شده نبوده است.

سوییچ های نسل سوم موبایل روشن شد

وی همچنین درباره راه ‌اندازی پروژه اپراتور سوم موبایل که قرار بود در دهه فجر آغاز به کار کند گفت: به علت تراکم برنامه‌ها در دهه فجر افتتاح اپراتور سوم اعلام رسمی نشد اما راه‌اندازی آزمایشی این اپراتور آغاز شده است.

تقی پور تاکید کرد که سوییچ های اپراتور سوم روشن شده و به طور محدود بهره برداری از این شبکه انجام شده است.