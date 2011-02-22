مجلس در صورت کمبود وقت سال آینده بودجه 90 را نهایی می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز سه شنبه با اشاره به جلسه ای که پیش از جلسه علنی با حضور نمایندگان برگزار شده است گفت: قبل از اینکه وارد دستور جلسه علنی شویم باید به اطلاع ملت عزیز برسانم نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه بودجه سال 90 مباحثی را در نظر داشتند که در این جلسه مطرح شد و نحوه رسیدگی به بودجه سال 90 برای اینکه مجلس کمال همکاری را در این زمینه داشته باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس در صورت امکان بودجه سال 90 در سال جاری نهایی می شود و اگر وقت و فرصت به مجلس اجازه نداد لایحه بودجه 90 بعد از پایان سال در اولین فرصت با آغاز کار مجلس در سال 90 نهایی و تقدیم مجلس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای صبح امروز در جلسه ای غیر علنی به مدت 45 دقیقه نحوه رسیدگی و ورود به بودجه سال 90 کشور را بررسی کردند.