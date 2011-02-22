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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۸

اولین رقابت دو ماراتن روباتها در دنیا/ تصاویر تمرین روباتهای دونده

اولین رقابت دو ماراتن روباتها در دنیا/ تصاویر تمرین روباتهای دونده

اولین رقابت دو ماراتن روباتهای انسان نما در دنیا در شهر اوزاکای ژاپن از 24 تا 27 فوریه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاپن به کشور شکوفه های گیلاس و روباتهای انسان نما معروف است. اکنون این کشور قصد دارد اولین مسابقه دو ماراتن این روباتها را در شهر اوزاکا برگزار کند.

در این مسابقه ماراتن، سه روبات انسان نما که روی دو پا حرکت می کردند و بلندترین آنها تنها 40 سانتیمتر قد دارد به همراه یک روبات انسان نما که روی چرخ حرکت می کند با یکدیگر به رقابت می پردازند.

این ماشینها در این مسابقه که چهار روز به طول می انجامد اجازه دارند برای تعویض باتری و یا در صورت نیاز برای تعمیر دست از دویدن بردارند.

این رقابت که Robo Mara Full نام دارد از 24 فوریه تا 27 فوریه برگزار می شود. این روباتها باید 422 مرتبه به دور مسیر 100 متری مسیر مسابقه را بپیمایند و در مجموع 26 مایل (حدود 42 کیلومتر) را طی کنند.

براساس گزارش دیلی میل، در روز 27 فوریه که این مسابقات پایان می یابند رقابت دو ماراتن انسانها در شهر توکیو برگزار می شود.

تمامی این چهار روبات را موسسه تکنولوژی اوزاکا ساخته اند.

سه روبات انسان نمای دوپا و یک روبات چرخدار سر تمرین اولین دو ماراتن روباتها در دنیا

خط شروع تمرین

کد مطلب 1258698

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