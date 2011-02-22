  1. بین الملل
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

بدلیل حمایت از موضع ژاپن؛

روسیه سفیر آمریکا در مسکو را فرا خواند

روسیه سفیر آمریکا در مسکو را فرا خواند

در پی اظهارات اخیر سفیر آمریکا در مسکو در حمایت از ژاپن بر سر مالکیت جزایر "کوریل"، وزارت خارجه روسیه "جان بایرلی" را فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفیر آمریکا در مسکو درحالی حمایت کشورش از ژاپن بر سر مالکیت جزایر "کوریل" را اعلام کرد که مناقشه بر سر این جزایر باعث تنش در روابط توکیو-مسکو شده است.  

این درحالیست که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: این رویداد نتیجه سوءتفاهمی است که بر اساس آن موضع قدیمی آمریکا از سوی رسانه های روسی به عنوان بیانیه ای جدید ارائه شد.

جزایر کوریل بین شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه و شمالی ترین نقطه ژاپن در نزدیک جزیره هوکایدو واقع شده است. روسیه این جزایر را که از سال 1945 تصرف کرده جزو قلمرو خود می داند اما توکیو آن را بخشی از اراضی خود می داند.
 

کد مطلب 1258701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه