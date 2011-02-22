روسیه سفیر آمریکا در مسکو را فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سفیر آمریکا در مسکو درحالی حمایت کشورش از ژاپن بر سر مالکیت جزایر "کوریل" را اعلام کرد که مناقشه بر سر این جزایر باعث تنش در روابط توکیو-مسکو شده است.

این درحالیست که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: این رویداد نتیجه سوءتفاهمی است که بر اساس آن موضع قدیمی آمریکا از سوی رسانه های روسی به عنوان بیانیه ای جدید ارائه شد.

جزایر کوریل بین شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه و شمالی ترین نقطه ژاپن در نزدیک جزیره هوکایدو واقع شده است. روسیه این جزایر را که از سال 1945 تصرف کرده جزو قلمرو خود می داند اما توکیو آن را بخشی از اراضی خود می داند.

