کودکان شهرستانی حق دارند از جشنواره موسیقی بهره ببرند

به گزارش خبرنگارمهر، سودابه سالم سرپرست ارکستر"کودکان ایران زمین" که در بیست و ششمین جشنواره موسیقی با دو اجرا در تاریخ 5 و 6 اسفندماه در تالار اندیشه حضور دارد ضمن انتقاد از محروم ماندن کودکان شهرستانی از اجراهای جشنواره موسیقی فجر معتقد است که آن چیزی که به عنوان موسیقی کودک در جشنواره به روی صحنه می رود تنها یک نمایش برای رفع تکلیف است وگرنه موسیقی کودک آنگونه که شایسته است به طور معمول و در طول سال جدی گرفته نمی شود چراکه اگر مسئله کودک به طور جدی مطرح بود مسئولان سهم کوچکی از این جشنواره را برای کودکان شهرستانی قائل می شدند.

سودابه سالم در گفتگوی مشروح خود با خبرگزاری مهر به تعریف موسیقی کودک و مسائلی که در برگزاری کنسرت های ویژه کودک مطرح است پرداخته و همچنین درباره قطعاتی که برای تازه ترین اجرای ارکستر بزرگ "کودکان ایران زمین" در نظر گرفته است سخن گفت .

خبرگزاری مهر - گروه موسیقی : یکی از بحث های مهم در برگزاری کنسرت های ویژه کودک ، مهارت در شیوه نواندگی کودکان است اما به نظر می رسد ارکستر بزرگ کودکان ایران زمین بازآموزی و یادآوری قصه ها و ترانه های کودکی را مد نظر دارد.

سودابه سالم : در برگزاری کنسرت های ویژه کودکان دو مسئله مطرح است و بیشتر به تعریف از موسیقی کودک بر می گردد به این معنا که موسیقی کودک را از یک سو در مهارت نوزاندگی کودکان می دانند و از سوی دیگر بحث فرهنگ موسیقایی برای کودک مطرح است و این دو مسئله مقوله های جدا از یکدیگر است و اما آنچه برای من مهم است مسئله بیان داشته های فرهنگی و هویت ایرانی به زبان موسیقی است که این هویت شامل بازی های آوازی ، ترانه های خاص دوران کودکی است درست مانند ترانه های مشاغل که کودکان را با زندگی پیشینیان و چگونگی کسب و کار آنها آشنا می کند در واقع یادآوری بازی های دوران کودکی سرچشمه های فرهنگی هستند که فراموش شده و آنگونه که باید برای آن ارزش قائل نیستند و من سعی کردم جای خالی بازی های آوازی و ترانه های کودکی را در اجراهایی که با کودکان برگزار می کنم پر کنم.

* فرهنگسازی که از آن یاد می کنید بیشتر در چه حوزه ای از نمایش و موسیقی مطرح می شود؟

-یکی از ویژگی های گروه های موسیقی کودک این است که کودکان در آن خیلی سریع رشد می کنند و از در چشم به هم زدنی از دوره کودکی به نوجوانی پا می گذارند در واقع این گروه های موسیقی ویژه کودک بیانگر دوران گذار از کودکی تا نوجوانی است از همین رو جای خالی کسانی که بزرگ می شوند و می روند بچه های کوچکی که به ما می پیوندند پر می کنند و این اتفاق تغییر نسل خیلی هیجان انگیر و در عین حال سخت است برای اینکه برای رشد این کودکان در مراحل مختلف زندگی باید همواره غذای جدیدی برای ارکستر درنظر گرفت و مدام باید قطعات تنظیم شده و آماده داشته باشیم که هم تکراری نباشد و هم تاثیر شگرفی بر کودکان داشته باشد ضمن اینکه باید موضوع مهم تغییر نسل ها و تفاوت بین دنیاهای کودکان را درنظر گرفت چون کودکی که در دهه 80 است زندگی کرده روحیه ، دنیا، احساس و درک متفاوتی از کودکی که یک نسل قبل به دنیا آمده و در حال زندگی است دارد به همین دلیل در کم و کیف انتخاب و اجرای قطعات این تغییر و دگرگونی را درنظر می گیرم .

* تغییری که از آن یاد می کنید تا چه اندازه زندگی روزمره کودکان را دربرمی گیرد؟

- ببینید جهان امروز به سرعت باد در حال تغییر و دگرگونی است از همین رو کودکان هم خیلی زود در آستانه این تغییر قرار می گیرند بنابراین جواب این تغییر در هنر موسیقی باید به گونه ای باشد که برای کودک جذاب باشد و درعین حال انتقال فرهنگی نیز در آن شکل بگیرد البته ناگفته نماند که وظیفه تعلیم و تربیت کودکان در مواجهه با این تغییرات به عهده مدارس و یا مهد کودک ها است اما هیچ برنامه محکم و منسجمی درخصوص اینکه کودکان چگونه باید با هویت و پیشینه فرهنگی خود آشنا شوند وجود ندارد این درحالی است که پیشینیان ما در گذشته با همین ابزار،در اشعاری که به مناسبت های مختلف می خواندند فرهنگ و هویت ما را به کودکان می آموختند.

*ارکستر بزرگ کودکان ایران زمین در این دوره از جشنواره موسیقی فجر چه قطعاتی را آماده اجرا دارد؟

- گروه سنی کودکانی که در این اجرا ارکستر ایران زمین را همراهی می کنند بین 4 تا 12 سال هستند که فقط آواز می خوانند و دو بچه 7 ساله دیگر هم هستند که طبل می زنند ، اجرای این بخش حول یک داستان می چرخد و داستان را از طلوع خورشید تا یک شب تعریف می کند و با یک لالایی به پایان می رسد در واقع این داستان بررسی یک دوره تاریخی حدود 50 ساله از سال 1335 تا به امروز است و داستان از ترانه های رادیو که متعلق به دوران کودکی خودم است آغاز می شود و به ترانه هایی چون مدرسه موش ها، خونه مادربزرگه و غیره می رسد.

* در گذشته بازی های آوازی را مطرح می کردید اما به نظر می رسد در این اجرا ترانه های کودکی بیش از هر عنوانی مطرح بوده است چرا؟

- تغییر سریع دنیا باعث شده که بین نسل ها فاصله ایجاد شود و متاسفانه کودکان این نسل از گذشته کمتر می داند به همین دلیل من می خواستم که کودک امروز بداند ترانه های دوران مادر و مادربزرگ ها چه بوده است و در عین حال به بزرگان هم یادآوری کنم که کودکی خود را با چه ترانه هایی گذراندند درست به همین دلیل است که در انتهای کنسرت یک خانم به سن مادربزرگ ها در میان بچه ها که از همه گروه های سنی هستند می نشیند و پایان داستان تعریف می شود به همین دلیل لحظاتی هست که می توان کنار هم بود و از کنار هم بودن لذت برد به همین دلیل این دور هم جمع شدن ها با هنر آواز و خواندن ترانه های مختلف امکان پذیر است بنابراین برخلاف گذشته ترانه های کودکی را بیشتر مطرح کردم البته در کنار این ترانه ها بازی هم وجود دار بنابراین بهتر است که از بازی های آوازی نام ببریم؛ ضمن اینکه حنجره یک موهبت الهی و یا یک ساز طبیعی است که در انسان به ودیعه گذاشته شده است و خوشبختانه همه کودکان از این هدیه خداوندی برخوردار هستند و اگر خوب به موسیقی گوش دهند؛ گوش موسیقایی آنها در آواز و در شیوه نواختن حساس می شود.

*حرف آخر ....

-دوست دارم درخصوص ظرفیت های موسیقایی در شهرستان ها صحبت کنم من دوستان و مربیان جوان در استان خراسان ، فارس ، اصفهان می شناسم که خلاقیت های بسیاری در حوزه موسیقی کودک انجام داده اند اما متاسفانه هیچگاه توجه جدی ازسوی مسئولان صورت نگرفته است.