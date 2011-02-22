۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۸

ماهاتیر محمد:

رهبران مسلمان باید به انتظارات مردم توجه کنند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : نخست وزیر پیشین مالزی از رهبران کشورهای اسلامی خواست به انتظارات مردم کشورهایشان توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، ماهاتیر محمد در کنفرانس همبستگی اسلامی در ایالت جوهور مالزی افزود: تحرکات سیاسی اخیر در کشورهای اسلامی غرب آسیا و شمال آفریقا نشان می دهد که رهبران کشورهای اسلامی باید طبق خواسته های مردم کشورشان مدیریت کنند.

وی به نرخ بیکاری 20 درصدی در مصر و مشکلات مشابه در تونس اشاره کرد و گفت: چهره اسلام با مدیریت ضعیف رهبران مسلمان این کشورها که منجر به بروز شورش و انقلاب شده است خدشه دار می شود.

نخست وزیر پیشین مالزی که ریاست سازمان بهزیستی مسلمانان مالزی را برعهده دارد تصریح کرد: وضعیت در مالزی که دولت تلاش زیادی برای ایجاد شغل برای مردم می کند متفاوت است.

ماهاتیر محمد افزود: متاسفانه برخی از کشورهایی که دچار بحران و ناآرامی شده اند با کمکهای مالی کشورهایی که علاقه ای به اسلام و مسلمانان ندارند مملکت خود را اداره می کردند.
 

