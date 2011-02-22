رهبران مسلمان باید به انتظارات مردم توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، ماهاتیر محمد در کنفرانس همبستگی اسلامی در ایالت جوهور مالزی افزود: تحرکات سیاسی اخیر در کشورهای اسلامی غرب آسیا و شمال آفریقا نشان می دهد که رهبران کشورهای اسلامی باید طبق خواسته های مردم کشورشان مدیریت کنند.

وی به نرخ بیکاری 20 درصدی در مصر و مشکلات مشابه در تونس اشاره کرد و گفت: چهره اسلام با مدیریت ضعیف رهبران مسلمان این کشورها که منجر به بروز شورش و انقلاب شده است خدشه دار می شود.

نخست وزیر پیشین مالزی که ریاست سازمان بهزیستی مسلمانان مالزی را برعهده دارد تصریح کرد: وضعیت در مالزی که دولت تلاش زیادی برای ایجاد شغل برای مردم می کند متفاوت است.

ماهاتیر محمد افزود: متاسفانه برخی از کشورهایی که دچار بحران و ناآرامی شده اند با کمکهای مالی کشورهایی که علاقه ای به اسلام و مسلمانان ندارند مملکت خود را اداره می کردند.

