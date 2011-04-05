برپایی بازار هفتگی شهر جدید پردیس در گل و لای!

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، روزهای سه شنبه هر هفته شهر جدید پردیس شکلی متفاوت نسبت به روزهای دیگر به خود می گیرد و سرازیر شدن اهالی این شهر به یک نقطه مشخص، سه شنبه ها را به روز خرید شهروندان مبدل ساخته اما این مرکز در آخرین تغییر مکانی خود به محلی نامناسب انتقال یافت که این امر گلایه های مردم را درپی داشته است.

یکی از اهالی شهر جدید پردیس به خبرنگار مهر گفت: بیش از 95 درصد ساکنین شهر جدید پردیس را قشر کارگر و کارمند تشکیل می دهد از این رو توان خرید شهروندان این شهر چندان بالا نیست.

گلایه پردیسان از محل فعلی بازار هفتگی

وی ادامه داد: به جهت این توان پایین مالی معمولا تمامی خریدهای هفتگی خانواده های پردیسی از بازار هفتگی هر سه شنبه این شهر یا شهرهای حاشیه ای تامین می شود چراکه در مراکز یاد شده اقلام مختلف با قیمتهایی مناسبتر عرضه می شود.

از دیگر شهروندان ساکن در پردیس با گلایه از جابجاییهای مکرر بازار هفتگی این شهر گفت: در سالیان اخیر مکان بازار هفتگی شهر پردیس جابجاییهای بسیاری را به خود دیده است.

وی بیان داشت: در تمامی این جابجاییها، کسبه شهر پردیس نقشی بارز داشته و اعتراضهای آنها شهرداری را برای انجام این کارکرد مجاب ساخته است و این نهاد نیز درعوض رعایت حقوق قشر غالب پردیس به سود و زیان معدود کسبه شهر توجه بیشتری نشان داده است.

بانویی خانه دار نیز پیرامون این معضل افزود: آنچه که در تعیین محل سه شنبه بازار پردیس برای مسئولان شهر حائز اهمیت بوده سود تعدادی کسبه است و به نظر نمی رسد رفاه مردم در این تصمیمگیریها چندان نقشی داشته باشد.

بانویی کارمند ساکن شهر جدید پردیس نیز با ابراز ناخرسندی از محل فعلی سه شنبه بازار گفت: بازار هفتگی پردیس پس از چندین بار جابجایی در مکانی فاقد آسفالت و مملو از گل ولای برپا شده است.

این بانوی کارمند ادامه داد: با بررسی سرانگشتی از مجموع کنشهای مسئولان شهری پردیس اینچنین برمی آیند که شهرداری و شورای اسلامی این شهر به برچیده شدن این مرکز رغبت بیشتری نشان می دهند زیرا نهادهای یادشده از ریختن مقداری شن و ماسه درشت در طول مسیر تردد مردم در این مرکز نیز خودداری کرده اند.

فردی کارمند نیز محل فعلی بازار هفتگی پردیس را نامناسب خواند و افزود: از محل ورودی بازار هفتگی پردیس تا آخرین مسیر خروجی گل و لای موجبات آزار مردم را فرآهم آورده و من تهیه مایهتاج خانواده خود از بازار هفتگی شهر همجوار، بومهن را بیش از شهر محل سکونت ترجیح می دهم.

وی بیان داشت: شاید مسئولان بر این تصورند که با پایان گرفتن فصل سرما و بارندگی نارضایتی مردم به پایان می رسد اما در فصول گرم گل و لای جای خود را گرد و غبار داده و بدین ترتیب مشکل همچنان به قوت خود باقی می ماند.

این کارمند سکنه پردیس افزود: شهرداری می توانست در طول مدت زمستان با اجرای عملیات آسفالت ریزی در محل بازار هفتگی موجبات رفاه حال مردم را فراهم آورد اما نه تنها این کارکرد از سوی نهاد مذکور صورت نگرفت بلکه از اجرای طرح شن و ماسه ریزی در معبر سه شنبه بازار نیز خبری نبود.

رفع مشکلات بازار هفتگی پردیس در آینده ای نزدیک

عضو شورای اسلامی شهر جدید پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون معضلات فوق اظهار داشت: مکان پیشین بازار هفتگی پردیس عبور و مرور ساکنین مناطق ویلایی فاز دو - محله دو این شهر را با معضلات بسیاری مواجه ساخته بود علاوه بر این مباحث بهداشتی در آن محل به جهت فقدان سرویسهای بهداشتی چندان رعایت نمی شد.

هادی سوهانی از شکایات مکرر واحدهای تجاری پردیس از محل بازار هفتگی خبر داد و افزود: در محل قبلی استقرار بازار هفتگی پردیس، بازار روز شهرداری و یک مجتمع تجاری دیگر نیز فعال شده بود به همین جهت و با توجه به تامین نیاز مردم به مراکز خرید در آن محله و شکایات واحدهای تجاری مختلف تصمیم برآن شد تا این مرکز به مکانی دورتر از فضای شهری انتقال یابد.

این مسئول ادامه داد: محل فعلی بازار هفتگی پردیس از سویی دورتر از فضای شهری قرار داشته و از طرفی دیگر عبور و مرور شهروندان را با اختلال مواجه نخواهد ساخت.

وی از رفع مشکلات این محل در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: مشکلات محل فعلی بازار هفتگی شهر جدید پردیس در راستای رفاه حال مردم و با اجرای تمهیداتی مرتفع خواهد شد.

پردیس یکی از شهرهای اقماری جدید تهران و پر جمعیت ترین منطقه مسکونی شمالشرق این استان محسوب می شود که در فاصله ۲۰ کیلومتری پایتخت و دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته است.

بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 100 هزار نفر است و بر طبق طرح جامع، تا 500 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.