لزوم حفاظت هرچه بیشتر از مردم سالاری دینی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد شامگاه دوشنبه در مراسم کلنگ زنی بزرگترین مجتمع فولاد کشور در شهرستان فسا گفت: مردم باید مراقب باشند که در تمامی مراحل زندگی مردم سالاری دینی را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: در کوتاه ترین زمان ممکن به توسعه انسانی دست یافتیم و خود را برای پاسداری از انقلاب بسیج کردیم.

ابوترابی فرد با بیان اینکه کشور و ملت ایران در مباحث مختلف پیشرفت داشته اند به میزان دانشجویان کشور اشاره کرد و گفت: زمانی تعداد دانشجویان کشور 16 هزار نفر بود ولی در حال حاضر تنها در شهرستان فسا 15 هزار نفر مشغول به تحصیل هستند که این نشان از تحولات بزرگ در کشور است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز در آستانه یک جهش بزرگ علمی، سیاسی، امنیتی و دفاعی هستیم که توانسته ایم خود را به عنوان یک قدرت در دنیا معرفی کنیم.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز تصریح کرد: این قانون سکوی پرشی برای ایران است که باید با استفاده از این راه خود را برای تبدیل کردن به قدرت اول اقتصادی در آسیا آماده کنیم.