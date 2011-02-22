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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

80 عنوان پژوهشی به دبیرخانه کانون مساجد خراسان شمالی رسید

80 عنوان پژوهشی به دبیرخانه کانون مساجد خراسان شمالی رسید

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی از ارسال 80 عنوان پژوهشی به دبیرخانه این کانون خبر داد.

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این مقالات در راستای چهارمین فراخوان پژوهش که در گستره کشوری است تهیه و تدوین شده است.

وی تصریح کرد: این پژوهش ها در سه بخش ویژه، پژوهشهایی با موضوع مدیریت کانون های فرهنگی و هنری و بخش در فعالیتهای فرهنگی هنری کانون ها تهیه شده است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی با بیان اینکه بیشترین مقالات ارسالی از کانون فرهنگی هنری امام سجاد(ع) شهرستان شیروان بوده است افزود: تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی از مهمترین اهداف این فراخوان پژوهشی است.

شیرازیان گفت: چهارمین فراخوان پژوهش ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور از نیمه دوم امسال آغاز شده و تا 18 اسفند ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به موضوعات فراخوان پژوهش مقایسه موضوعی فعالیتهای کانونها در جذب مخاطبان، تاکید بر جایگاه نماز، قرآن و فعالیتهای عام المنفعه، جایگاه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در جدول زمان بندی روزانه افراد مسجدی، بررسی انتظارات خانواده های مسجدی از فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد را از این موضوعات عنوان کرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی همچنین اظهار داشت: همت مضاعف، کار مضاعف و عفاف و حجاب با محوریت قرآن از عناوین بخش ویژه این فراخوان است.

وی اضافه کرد: آثار پژوهشی در دو گروه سنی 14 تا 18 سال و 19 سال به بالا ارزیابی می شود.
کد مطلب 1258707

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