تکنوازی استادان موسیقی در غیاب فرهنگ شریف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنسرت اساتید موسیقی ایران در بخش تکنوازی در حالی برگزار شد که جمع زیادی از مخاطبان برای دیدن تکنوازی قطعاتی از موسیقی ایرانی توسط فرهنگ شریف به تالار وحدت آمده بودند؛ولی در آغاز برنامه اعلام شد که این استاد موسیقی ایران در بیمارشده است و نمی تواند در جمع حاضرین در تالار وحدت باشد به همین دلیل فرید یداللهی نوزانده تنبک به جای فرهنگ شریف قطعاتی از موسیقی ایرانی را با ساز تنبک اجرا خواهد کرد.

فرید یداللهی در این اجرا قطعات 5 ضربی ، 7 ضربی را به روی صحنه برد و در پایان قطعه 9 ضربی با عنوان "لنگ" را اجرا کرد.

پس از اجرای فرید یداللهی جواد بطحایی نوازنده سنتور به روی صحنه آمد و قبل از اجرای تکنوازی گفت : قبل از ورود به تالار وحدت و طی برنامه ریزی هایی که انجام داده بودم قصد داشتم در مایه اصفهان اجرای برنامه داشته باشم اما نمی دانم چرا وقتی شما را دیدم تصمیم عوض شد و دوست دارم سازم را در دستگاه همایون کوک کنم.

وی در توضیح قطعه ای که برای اجرای این تکنوازی انتخاب شده بود گفت : 18 سال پیش قطعه ای با عنوان"آیینه" ساختم که مدت زمان این قطعه 13 دقیقه به طول انجامید، سالها از ساخت این قطعه گذشت ولی بعد که خواستم دوباره این قطعه را اجرا کنم متوجه شدم که هیچ یک از ملودی های این اجرا را به یاد نمی آورم و بعد از آن دوباره روی این قطعه کار کردم و ملودی پدید آمد که مطمئن نیستم با همان ملودی های اولیه مطابقت داشته باشد به همین دلیل این قطعه بیشتر درونی و حسی است.

بطحایی پس از قطعه" آیینه" در ادامه اجرای خود قطعه "افسانه و افسون" را نواخت و این بخش از تکنوازی سنتور را با چهارمضراب "پرواز" به پایان برد.

پس از پایان تکنوازی سنتور جواد بطحایی، مجید ناظم پور نوازنده جوان عود به روی صحنه آمد و قطعاتی از موسیقی ایرانی را به صورت بداهه نوازی در دستگاه شور اجرا کرد و پس از آن قطعه "تمدن خراسان" را در مایه دشتی نواخت و این قطعه را به ادیبان، فیلسوفان و بزرگان خطه خراسان تقدیم کرد.

قطعه "مرغ سحر" آخرین قطعه ای بود که مجید ناظم پور برای اجرای خود درنظر گرفته بود این نوازنده عود در توضیح قطعه پایانی این اجرا گفت : تصنیف "مرغ سحر" با تنظیم جدید ساخته ام؛ همانگونه که می دانید این تصنیف در زمان دیکتاتوری رضا شاه ساخته شد و پس ازآن تلاش بسیاری کردند که همه صفحه های این تصنیف را نابود کنند اما پس از گذشت سالها این قطعه همچنان جاودانه است؛ از همین رو این قطعه را به همه شهیدانی که در راه آزادی در کشورهای اسلامی(مصر،لیبی، تونس و...) که این روزها درگیر رهایی از دیکتاتوری هستند تقدیم می کنم.

پس از اجرای قطعه مرغ سحر، مجید ناظم پور در پایان این کنسرت قطعات "تابلوی زندگی" از ساخته های خودش را در آواز اصفهان و "پرواز گنجشک" اثر منیر بشیر نوازنده عراقی را اجرا کرد.

*در حاشیه

-حسن ریاحی دبیر بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر و علی ترابی سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد و همچنین احمد ابراهیمی خواننده موسیقی ایرانی در جمع حاضران در تالار وحدت حضور داشتند.

- پس از اعلام این مطلب که استاد فرهنگ شریف در این کنسرت اجرای برنامه ندارد برخی از حاضرین در تالار وحدت را ترک کردند.

- قبل از اجرای تکنوازی مجید ناظم پور مجری این کنسرت در معرفی مجید ناظم پور و ساز عود به صحبت قنبری مهر سازنده سازهای موسیقی ایرانی اشاره کرد و گفت : استاد قنبری مهر سازنده سازهای ایرنی معتقد است ساز عود برگرفته از بربط ایرانی است ولی اغلب تصور می کنند این دو عنوان "بربط و عود" اسامی مشترک برای یک ساز است اما بربط ایرانی 4 انگشت بلند تراست و بیضی شکل است اما عود دایره ای است.