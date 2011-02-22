همایش سراسری نقد ادبی آغاز به کار کرد/ ارائه 88 مقاله در دو روز

محمود فتوحی دبیر این همایش سراسری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش ساعت 8 صبح امروز با ارائه مقالاتی از حدود 50 تن از استادان و متخصصان حوزه نقد ادبی مانند احمد سمیعی، فرزان سجودی، نصرالله امامی، امیرعلی نجومیان، حسن ذوالفقاری، محمد پارسانسب، ایرج پارسی‌نژاد و محمد ترابی در سه تالار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.

وی افزود: 88 مقاله از استادان ایرانی دانشگاههای داخل و خارج کشور برای ارائه در همایش نقد ادبی پذیرفته شده است که امیدواریم با توجه به برنامه زمانبندی برای این همایش دوروزه فرصت ارائه همه آنها فراهم شود.

به گفته فتوحی امکان ارائه مقالات برخی از استادان ایرانی زبان و ادبیات فارسی مقیم خارج از کشور مانند داریوش آشوری، احمد کریمی حکاک و حورا یاوری هم که امکان حضور در همایش را نداشتند در این فرصت دوروزه ارائه خواهد شد.

دبیر همایش سراسری نقد ادبی اضافه کرد: در این همایش 11 نشست عمومی و تخصصی پیرامون حوزه‌های مختلف نقد ادبی و با عناوینی مانند وضعیت نقد در ایران، بازشناسی انواع ادبی، نشانه‌شناسی و نقد ادبی، نظریه ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای، نقد جامعه‌شناختی، نقد سبک‌شناختی، نقد بلاغی، زبانشناسی و نقد ادبی، نقد و روایت‌شناسی، نقد ادبی ادبیات تطبیقی و ترجمه، نقد روانشناسی و اسطوره با حضور استادان این رشته برگزار خواهد شد.

وی گفت: چکیده مقالات همایش هم به صورت کتاب درآمده و عرضه خواهد شد.

این همایش توسط انجمن علمی نقد ادبی ایران و با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، انجمن مطالعات ادبی ایران، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران طی دو روز (3 و 4 اسفند) در تالارهای شریعتی، فردوسی و رجایی بخارایی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.