۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

پیش فروش بلیتهای نوروزی در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های ایلام از آغاز پیش فروش بلیتهای نوروزی همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.

فیض الله جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: فروش اینترنتی بلیتهای نوروزی از یکم تا هفتم اسفند و به صورت حضوری نیز از هشتم اسفند در سطح استان ایلام انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه کار جابه جایی مسافران نوروزی از 25 اسفند سال جاری آغاز و تا نیمه دوم فروردین سال آینده ادامه می یابد، افزود: بیش از یک هزار و 500 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه ای برای جابه جایی مسافران در ایام نوروز پیش بینی شده است.

این مسئول چاپ دو هزار نسخه بروشور اطلاع رسانی و 20 هزار فرم نظر سنجی به منظور توزیع در میان مسافران از دیگر اقدامات سازمان حمل و نقل و پایانه های این استان در ایام نوروز عنوان کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام یادآور شد: در ایام نوروز نمایندگان سازمان حمل و نقل و پایانه ها با همکاری تشکل های صنفی و نیروهای انتظامی، در پایانه های مسافربری بر جابه جایی مسافران نظارت کامل خواهند داشت.

جوادیان خاطر نشان کرد: شماره تلفن های 3331822-3343641 و سامانه پیام کوتاه 3000141 آماده دریافت انتقادات و پیشنهادهای همشهریان ایلامی در خصوص حمل و نقل و جابجایی مسافران است.

کد مطلب 1258716

