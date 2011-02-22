70 درصد از باغات استان تهران در دماوند بیمه شده است

حمیدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در حال حاضر جهاد کشاورزی دماوند پیرامون بیمه باغات این شهرستان در استان تهران رتبه نخست را در اختیار داشته و شهرستانهای دیگر با فاصله دورتری نسبت به میزان یاد شده قرار دارند.

این مسئول از افزایش 40 درصدی آمار باغات بیمه شده دماوند نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: سطح بیمه باغات شهرستان دماوند نسبت به سال گذشته افزایش 40 درصدی را نشان می دهد.

وی پیرامون دلایل این افزایش سطح بیمه باغات خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ بیمه در میان کشاورزان، ایجاد هماهنگیهای لازم بین بخشهای بیمه گذار خصوصی و مراکز جهاد کشاورزی و ارائه تمامی خدمات کشاورزی مشروط به قرار گرفتن تحت پوشش چتر حمایتی بیمه از جمله دلایل افزایش آمار بیمه باغات شهرستان دماوند بود.

خلیلی ادامه داد: پرداخت به موقع غرامت به کشاورزان خسارت دیده مشمول بیمه دماوندی از سوی دولت را می توان در ردیف دیگر دلایل افزایش سطح رغبت این قشر زحمتکش شهرستان به بیمه باغات قرار داد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند درخصوص نحوه ترویج فرهنگ بیمه در میان کشاورزان عنوان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان دماوند برای ترویج مناسب فرهنگ بیمه در میان باغداران این شهرستان به برگزاری کلاسهای آموزشی در مناطق روستایی، چاب بنرهای اطلاعاتی و نصب آن در نقاط مختلف و سود بردن از ظرفیت خبری موجود در شهرستان مبادرت ورزید و نتایجی مثبت از این کارکرد خود استحصال کرد.

این مسئول افزود: مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان دماوند علاوه بر اراضی باغی پیرامون بیمه دیگر محصولات این شهرستان نیز به موفقیتهای بزرگی دست یافته است که این توفیقات پس از تکمیل اطلاعات موجود به رسانه های عمومی و متعاقبا مردم ارائه خواهد شد.