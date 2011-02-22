کلید حل مشکلات مسلمانان در جمع شدن بساط آمریکا در منطقه نهفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم، با تبریک میلاد مسعود پیامبر اعظم (ص) و صادق آل محمد (ع)، بیداری برخی ملتهای منطقه را نشانه افزایش ظرفیت بشر برای بهره مندی از خورشید حیات بخش «اسلام و پیامبر گرامی اسلام» خواندند و تاکید کردند: دردهای ملتهای منطقه، تنها با کوتاه کردن دست شیطان بزرگ امریکا از سرنوشت ملتها و کشورها علاج خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی، ولادت نبی مکرم اسلام را فجر درخشانی در زندگی بشر دانستند و افزودند: هر قدر معرفت بشر، عمیق تر و ظرفیت انسان در طول تاریخ بیشتر شود، برکات سعادت بخش بعثت پیامبر اسلام، در سرنوشت جوامع انسانی آشکارتر خواهد شد و امروز، نشانه های این حقیقت درخشان در منطقه قابل مشاهده است.

ایشان، بیداری اسلامی در برخی کشورهای منطقه از جمله مصر و تونس را، نشانه ای از بستوه آمدن ملتها و تلاش آنها برای نجات از «تحقیر و ظلم و تاریکی» برشمردند و اضافه کردند: تحمیلات و دخالتهای مستکبران و در رأس آنها امریکا در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، کشورها، ملتها را بستوه آورده و به فکر چاره انداخته است.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه با اشاره به نارضایتی قابل درک مردم کشورهای غربی از تمدن مادی خاطرنشان کردند: اگر مسلمانان بتوانند اسلام را با گفتار و رفتار خود به درستی به جهانیان معرفی کنند، مطمئنا گرایش عمومی به اسلام، جهان را دربر خواهد گرفت و این مسئله، وظیفه مسلمانان را در اصلاح بینش و رفتار خود سنگین تر می کند.

رهبر انقلاب اسلامی، ابراز بیزاری از حضور مستکبران را، از اولین نتایج بیداری برخی ملتهای مسلمان منطقه خواندند و خاطرنشان کردند: امریکایی ها تلاش فراوانی می کنند خود را از تیررس این حرکت عظیم دور نگه دارند اما ناکام خواهند ماند چرا که ملتها فهمیده اند سیاستهای امریکا و عواملش، عامل اصلی تحقیر و اختلاف و دو دستگی در میان ملتهاست بنابراین کلید حل مشکلات مسلمانان در جمع شدن بساط امریکا در منطقه نهفته است.

حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد شکاف میان ملتها و دولتها را از دیگر پیامدهای سیاستهای خاورمیانه ای امریکا دانستند و اضافه کردند: حضور ملتها در صحنه، تیغ زورگویی قدرتها را کُند می کند و اگر دولتها با خواستهای ملتها همراه شوند امریکا و هیچ سلطه گر دیگری نمی تواند اهداف خود را به آنها تحمیل کند.

ایشان، دولت جعلی صهیونیستی را غده ای سرطانی و عامل انواع بیماری و آفت سیاسی - اقتصادی در منطقه خواندند و افزودند: استکبار همه تلاش خود را برای حفظ این غده جنگ افروز و اختلاف افکن به کار گرفته اما تنفر ملتها از این غده سرطانی، امروز در منطقه آشکارتر شده است.

رهبر انقلاب اسلامی وظیفه عالمان دینی و نخبگان سیاسی – علمی و دانشگاهی را در هدایت موج رو به گسترش بیداری اسلامی در منطقه، بسیار سنگین دانستند و تأکید کردند: نخبگان کشورهای منطقه، نگذارند دستگاه استکبار با وسائل مختلف، قیام مردم را سرقت و حرکت عظیم ملتها را مصادره کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، مراقبت و هدایت حرکت بیداری اسلامی را به سمت اهداف عالیه، زمینه ساز آینده روشن منطقه و امت اسلامی دانستند و با اشاره به ویژگیهای جمعیتی، جغرافیایی و منابع بیکران 5/1 میلیارد مسلمان افزودند: وضع کنونی امت اسلامی باید متحول شود و به فضل الهی و به برکت اسلام، این دگرگونی در آینده نه چندان دور حاصل خواهد شد.

ایشان با استناد به آیات قرآن مجید، «توکل و خضوع در مقابل پروردگار، مهربانی با برادران ایمانی و ایستادگی و استواری در مقابل مستکبران و ظالمان را» ویژگیهای یک انسان مسلمان و یک جامعه اسلامی خواندند و افزودند: ملت عزیز ایران، این راه سعادت بخش را به توفیق الهی، ادامه می دهد و دیگر ملتهای مسلمان نیز، آرام آرام به این سمت و سو در حال حرکتند تا وعده خدا محقق شود که: و العاقبه للمتقین

