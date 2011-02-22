قرضاوی خواستار ترور قذافی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرضای که روز دوشنبه با الجزیره صحبت می کرد همچنین از سربازان لیبی و آن عده ای که می توانند بسوی قذافی شلیک کرده و او را از پای در آورند خواست تا دست به این اقدام بزنند.

این مفتی اهل سنت با صدور فتوایی گفت: هر کسی که می تواند گلوله ای به آقای قذافی شلیک کند باید این کار را بکند.

وی همچنین ضمن اشاره به کشتار مردم لیبی از سوی قذافی افزود: چنین کاری لیبی را از شر او خلاص خواهد کرد.

این سخنان در حالی است که لبیی یکی از خونبارترین روزهای خود را پس از پایان استعمار ایتالیا در کشور سپری کرد.

بر اثر شلیک های هوایی و بمباران شهر تعداد زیادی از شهروندان این کشور به خاک و خون کشیده شدند.