تداوم حفر چاه های غیرمجاز نابودی کشاورزی دماوند را بدنبال دارد

حمیدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: اغلب چاه های غیرمجاز دماوند در اراضی مربوط به سازه های ویلایی و مراکز شخصی تفرجگاهی حفر شده است.

این مسئول پیرامون نحوه برخورد با دارندگان چاه های غیرمجاز دماوند خاطرنشان کرد: در خصوص کنترل و جلوگیری از افزایش چاه های غیرمجاز شهرستان دماوند دو نوع رویکرد متفاوت وجود دارد.

وی ادامه داد: رویکرد نخست، ترویج فرهنگ عدم استفاده از چاه های غیرمجاز حفاری شده در مراکز ویلایی توسط سکنه و سود بردن از فناوریهای نوین مواد سوپر جاذب برای آبیاری باغات است.

خلیلی درخصوص دیگر روشهای برخورد با این پدیده عنوان کرد: روش دیگر، بالا بردن بهای عوارض پرداختی جهت ساخت و سازهای ویلایی در مناطق کشاورزی است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند بیان داشت: همچنین می توان تعرفه های برق مصرفی در سامانه های موتوری مورد استفاده در جذب آب از چاه های غیرمجاز را تا چندین برابر افزایش بها داد تا به تدریج انجام این کارکرد فاقد ارزش اقتصادی و در نهایت به فرهنگی عمومی مبدل شود.

این مسئول خواستار اخذ مالیات روزانه از مراکز ویلایی احداث شده در دماوند شد و افزود: از دیگر راه های حذف چاه های غیرمجاز شهرستان دماوند ایجاد تمهیداتی در راستای اخذ مالیات روزانه از مراکز صرفا ویلایی مستقر در اراضی کشاورزی است که تمامی پیشنهادات فوق به اداره جهاد کشاورزی استان تهران ارائه شده است.

وی از کاهش سالیانه سطح سفره های زیرزمینی شهرستان دماوند خبر داد و گفت: متاسفانه سطح آبهای سفره های زیرزمینی شهرستان دماوند سالیانه با افت 1.5 تا 2 متری روبرو می شود.

حمیدرضا خلیلی ادامه روند کنونی را موجب مرگ کشاورزی دماوند دانست و افزود: از دیرباز تا کنون کشاورزی از جمله کاربریهای اصلی دماوند بوده است اما اگر روند کنونی در ساخت و سازهای اماکن ویلایی و حفاری چاه های غیرمجاز تداوم یابد در آینده ای نه چندان دور شاهد نابودی این صنعت کهن شهرستان خواهیم بود.