پهنای باند اینترنتی دانشگاه آزاد دماوند تا 2.5 برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، محمود صفری صبح سه شنبه در نشست توجیهی دانشجویان کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند طی سخنانی خاطرنشان کرد: این پهنای باند نسبت به ترم گذشته دو و نیم برابر و نسبت به ترم مشابه پارسال سه و نیم برابر ارتقاء کیفیت یافته است.

وی پیرامون مزایای این افزایش پهنای باند افزود: این موضوع باعث شد تا ثبت نام دانشجویان و ورودیهای مختلف با سرعت بهتری انجام شده و کمترین مشکل در این خصوص به وجود آید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دماوند ادامه داد: پهنای باند دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند با پیگیریهای مستمر و به رغم وجود زیرساختهای مناسب در این شهرستان طی سالیان اخیر افزایش داشته و در حال حاضر به هفت مگابیت بر ثانیه رسیده است.

صفری از اتصال فیبر نوری دانشگاه آزاد دماوند تا انتهای اسفند ماه سال جاری خبر داد و گفت: تا اواخر اسفند ماه سال جاری فیبر نوری دانشگاه آزاد دماوند متصل می شود و این امکان ایجاد خواهد شد تا پهنای باند این واحد برای انجام فعالیتهای متعدد علمی و فرهنگی به 15 مگابیت بر ثانیه نیز افزایش یابد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دماوند بیان داشت: در عین حال طی سال جاری کافی نت اساتید در ساختمان شماره یک دانشگاه افتتاح و با افزایش پهنای باند امکان ارائه خدمات مناسبتر به دانشجویان فراهم خواهد آمد.

برگزاری دوره های ارتباط موثر و تکریم ارباب رجوع

وی پیرامون دوره های ضمن خدمت کارکنان این دانشگاه عنوان کرد: در کنار دوره های ارتباط موثر با دیگران، دوره تکریم ارباب رجوع نیز برای کارکنان این واحد برگزار شد تا این کارکرد به ارتقای هرچه بیشتر سطح روابط عمومی کارمندان در امر خدمات رسانی به دانشجویان و دیگر مراجعین بینجامد.

این مسئول ادامه داد: دوره های مذکور به مدت پنج روز برگزار و در آنها نحوه ارتباط غیررسمی در سازمان و روابط غیرکلامی موثر در برخوردها مورد تاکید قرارخواهد گرفت تا نحوه رفتار و برخورد کارمندان متناسب با شرایط، بهبود یابد.

محمود صفری درخصوص دوره های پیشین برگزار شده نیز یادآور شد: پیش از این نیز دوره های دیگری در زمینه آموزش نرم افزارهای رایانه ای، آشنایی با اینترنت، آیین نگارش و مکاتبات اداری برگزار و مورد استقبال کارکنان واحد دماوند قرار گرفته بود.

این مسئول از تغییر سامانه های آموزش نیروی انسانی این واحد خبر داد و افزود: سامانه های آموزش نیروی انسانی واحد دماوند از ابتدای مهرماه به صورت اتوماسیون و تحت وب، امور ثبت نامی، اعلام نمره و موارد دیگر در این زمینه را به انجام خواهد رساند.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.