مریم معترف مدیر اداره برنامه‌های تئاتر و خانه نمایش درباره امکان افزوده شدن زیربنای ساختمان اداره تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در مراسم معرفی بهترین‌های تئاتر ایران در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بنای مجاور اداره تئاتر و خرید و افزوده شدن آن به این مکان تئاتری صحبت کردم.



وی ادامه داد: زیربنای مکان مجاور اداره تئاتر 225 متر مربع است و با خرید و افزوده شدن این فضا به 450 متر مربع زیربنای اداره تئاتر می‌توان دو سالن نمایش استاندارد و سالن‌های تمرین مناسبی را برای اهالی تئاتر احداث و راه‌اندازی کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پیشنهاد استقبال کرد و قول مساعد داد و از آقای حسین مسافرآستانه خواستار پیگیری این موضوع شد.



مدیر اداره برنامه‌های تئاتر با اشاره به احتمال انجام اقدامات لازم جهت خرید بنای مجاور اداره تئاتر تا پایان امسال گفت: با دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که قرار است طرح مقاوم سازی و بازسازی بنای اداره تئاتر را انجام دهد نیز صحبت می‌کنیم تا طرح افزایش زیربنای اداره تئاتر را هم انجام دهد.



معترف تأکید کرد: اگر این اقدام انجام شود و زیربنای اداره تئاتر افزایش یافته و بازسازی و مقاوم سازی شود اتفاق شایسته‌ای خواهد بود که در زمان وزارت دکتر سیدمحمد حسینی انجام شده است.