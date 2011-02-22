25 بهمن یک خیانت غیرقابل بخشش بود/ سکوت قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از رزمندگان دفاع مقدس در روز میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) با اشاره به اهمیت بیداری کشورهای اسلامی گفت: کنترل نهضت های مردمی و اسلامی از توان آمریکا خارج است لذا آمریکا هر چند قصد مدیریت جریان مصر را داشت، اما حادثه میدان التحریر نشان داد که آمریکا از این حرکت هراسان است لذا با حرکات شتابزده به فکر پایان دوره مبارک افتاد تا از گسترش این قبیل اقدامات در امان باشد.



رضایی با اشاره به اینکه اگر مبارک در مصر کنار نمی رفت، به یقین ندای الله اکبر تمام مصر را فرا می گرفت به سیاست ایران هراسی غرب اشاره کرد و اظهار داشت : غرب تلاش می کند که از نفوذ ایران بر نهضت مردمی مصر جلوگیری کند و می خواهد با ایران هراسی جریان مردمی و اسلامی مصر را به سویی غیر از حرکتی اصیل سامان دهد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحلیل برژینسکی مشاور وقت امنیت ملی آمریکا که گفته بود: آقای اوباما در انقلاب مصر بسیار دستپاچه تر از آقای کارتر در انقلاب ایران است، گفت: این یک نعمت الهی است که خداوند فرصتی را پس از 30سال برای ایران پیش آورده است و ایران باید از این فرصت حداکثر استفاده را ببرد لذا نخبگان و ملت ایران نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهند.



رضایی با بیان اینکه غرب طی30 سال گذشته تلاش کرده جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرد اظهار داشت: امروز روز شکستن دیوارهای غرب در اطراف انقلاب اسلامی ایران و روز خنثی کردن تحریم های اقتصادی غرب علیه کشورمان است.



وی با بیان اینکه با فضای جدید در منطقه، ایران می تواند دوستان جدیدی را بیابد و حلقه محاصره غرب را بشکند گفت: آمریکایی ها از پیوند نهضتهای مردمی منطقه با ایران بهمین دلیل ناراحت و عصبانی هستند و راهکاری که انتخاب کرده اند این است که تحرکاتی را در داخل ایران با کمک ناراضیان ساماندهی کنند و توان ایران را به آن مشغول کنند تا ایران نتواند پیوند خود را با نهضت های مردمی و اسلامی مصر و کشورهای منطقه مستحکم تر کنند.



رضایی ادامه داد: از طرف دیگر آنها با راه اندازی عده ای فریب خورده می خواهند تبلیغات جهانی بکنند و به مردم مصر و کشورهای منطقه اعلاک کنند که از نظام و ملت ایران الگو نگیرید و متصل نشوید زیراکه آنها پایدار نیستند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حوادث اخیر و اهداف آمریکا در ایران گفت: آیا درست است که ما بنشینیم و تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار کنند؟ آیا آنقدر عده ای نمی فهمند که 25 بهمن حادثه ای در جهت منویات آمریکایی هاست؟ آیا شعور سیاسی برخی از فعالان سیاسی اینقدر نیست که بفهمند این حرکات 100 درصد در جهت اهداف دشمنان ملت ایران است؟ آیا متوجه نمی شوند که غربی ها این حرکات را طراحی کرده اند؟ اعتراضات سال گذشته علیه مسئولان بود ولی امروزه علیه نظام است و سکوت در مقابل آن قابل قبول نیست.



وی ادامه داد: هر حادثه ای در این روزها در ایران نه تنها مقابله با نظام است بلکه مقابله با منافع ملی ایران است. هر اقدامی که مانع بهره برداری ملت ایران از فرصت ها شود خیانت است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 25 بهمن را یک خیانت غیرقابل بخشش، دانست و گفت: رهبری حیثیت انقلاب، است و دفاع از ایشان، دفاع از حیثیت انقلاب و ملت ایران است باید ملت ایران و سیاسیون کشور شعور سیاسی خود را نشان دهند و یکپارچه متحد شوند. امروزه زمان نا امیدی آمریکا از ادامه خصومت های خود علیه ایران است. هر کسی که ایران و اسلام را می خواهد باید یکپارچه در مسیر رهبری حرکت کند.



رضایی با اشاره به اینکه حادثه بزرگی در جهان اسلام رخ داده افزود: آمریکایی ها می خواهند حوادث جهان اسلام را در جهت منافع خود مدیریت کنند و ارتباط ایران را با ملل اسلامی قطع کنند لذا امروزه روز تشکیل بین الملل اسلامی است و ملت ایران و نخبگان ایران باید پرچم این نهضت را بدست بگیرند. با تشکیل بین الملل اسلامی از فشارهای آمریکا و موانع آنها بیرون خواهیم آمد.



وی ادامه داد : همانطور که ملت ایران با ابتکار امام راحل پرچم قدس و فلسطین را بدست گرفتند امروز هم پرچم تشکیل بین الملل اسلامی را با ابتکار رهبری مقام معظم رهبری بدست می گیرند.