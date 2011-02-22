شبکه های اسلامی از تلویزیون هلند حذف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف چاپ هلند، درخواست کمیسیون مطبوعاتی هلند موجب خشم بنیاد سازمان همکاری مسلمانان هلند از این تصمیم شده است.



کمیسیون مطبوعاتی هلند در ماه آگوست سال گذشته درخواست مجوز بنیاد سازمان همکاری مسلمانان هلند را رد کرد و پس از آن در ارتباط با درخواست مجوز متعلق به سال ۲۰۰۹ تحقیقاتی‌ انجام داد.

این درخواست از سوی چندین سازمان‌ اسلامی ارائه شده بود و هم اکنون این درخواست نیز رد شده است.



"رادی شودی"، رئیس سازمان "اسمون" که یکی‌ از درخواست کنندگان مجوز بوده در واکنش به این تصمیم گفت: کمیسیون مطبوعاتی هلند معتقد است که ما نماینده تمامی‌ مسلمانان در هلند نیستیم، اما آنها در تصمیم‌گیری در ارتباط با مجوز شبکه‌های هندو، هیچ توجهی‌ به این موضوع نکرده اند. آنها هم نماینده تمامی‌ هندو‌های مقیم هلند نیستند.



کمیسیون مطبوعاتی هلند در پاسخ اظهار تاسف کرد که هیچ یک از سازمان‌های اسلامی نتوانسته اند مجوز پخش را دریافت کنند. سازمان اسمون نسبت به این تصمیم کمیسیون مطبوعاتی هلند رسما اعتراض خواهد کرد.