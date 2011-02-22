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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۸

دو زن ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی دستگیر شدند

دو زن ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی دستگیر شدند

کوالالامپور– دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پلیس مالزی از دستگیری دو زن ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر به ارزش یک و نیم میلیون رینگت (500هزار دلار) در فرودگاه بین المللی پیننگ واقع در شمال مالزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سان، رئیس پلیس ایالت پیننگ گفت که در پی سومین ورود این دو زن در دو ماه گذشته به این فرودگاه به آنها مشکوک شده و پس از بازرسی چمدان آنها مقدار 6.2 کیلوگرم متآمفتامین به ارزش یک و نیم میلیون رینگت کشف و ضبط شد.

ایوب یاکوب اعلام کرد مجازات قاچاق مواد مخدر در مالزی اعدام است که این حکم شامل این دو زن 21 و34  ساله نیز خواهد شد.
 
رئیس پلیس ایالت پیننگ همچنین خبر از بالا بردن سیستم امنیتی این فرودگاه داد و اعلام کرد پلیس هرگز اجازه نخواهند داد از این ایالت به عنوان محل عبور مواد مخدر استفاده شود.
 
پلیس مالزی سال گذشته میلادی 138 ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است.
 
کد مطلب 1258736

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