20 فرصت سرمایه گذاری در بخش گردشگری فارس آماده است

احمد رضا نقیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: طی چند سال گذشته این شرکت موفق شده که 30 پروژه را به سرمایه گذاران واگذار کند و امروز نیز تعداد زیادی از پروژه های گردشگری استان با میزان سرمایه گذاری 160 میلیارد تومان آماده واگذاری است که باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رویکرد گردشگری کار خود را آغاز کنند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از یک هزار مجوز برای پروژه های گردشگری استان دریافت شده که با این حرکت توانسته ایم مباحث مختلف مربوط به موانع اداری را از سد راه خود برداریم.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه گردشگری امروز نیازمند تکامل زنجیره ای است، افزود: بخش گردشگری به دلیل شرایط ویژه به صورت فرابخشی حرکت می کند چراکه گروه های مختلفی با این بخش در ارتباط هستند ولی باید توجه داشت اگر خواهان پیشرفت در این بحث هستیم باید به تکامل زنجیره ای گردشگری توجه داشته باشیم که در این راستا تمامی دستگاه ها باید در این بحث وارد شوند.

نقیب زاده در خصوص تدوین منشور گردشگری فارس گفت: تدوین این منشور یک بحث کلان است که به زودی فعالیتهایی در این خصوص انجام خواهد شد ولی حضور بخش گردشگری در همایش ایرانیان مقیم خارج و ارایه طرح های آماده به سرمایه گذاری نیز از جمله این فعالیتها به شمار می رود.

وی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای بخش گردشگری فارس به عنوان یک اولویت مد نظر قرار دارد که در این راستا بسترسازی های مناسبی در حال انجام است که می تواند به بخش گردشگری استان کمک کند.