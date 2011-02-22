آخرین مواضع اخوانی ها؛ از شباهت انقلاب مصر و ایران تا فرجام کمپ دیوید

"عبدالمنعم ابوالفتوح" یکی از رهبران ارشد جنبش اخوان المسلمین مصر درگفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که آیا اهداف و برنامه اخوان المسلمین بعد از سقوط مبارک تغییر کرده و آیا این گروه درپی به دست گرفتن رهبری انقلاب مصر است؟ گفت: برنامه اخوان المسلمین تغییر نکرده و آن همان اصلاح جامعه است که این امر با اصلاح فرد و خانواده شروع می شود.

"ابوالفتوح" عضو سابق دفتر ارشاد جنبش اخوان المسلمین در ادامه تاکید کرد: همه این اصلاحات طبق دیدگاه و اندیشه اسلامی مستند به کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله صورت خواهد پذیرفت.

این عضو برجسته و فعال اخوان المسلمین همچنین خاطرنشان کرد: گروه اخوان المسلمین مصر وجدان بیدار امت باقی خواهد ماند و با راهکارهای موجود امر به معروف و نهی از منکر خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: انقلابی که درمصر به وقوع پیوست یک انقلاب مردمی فراگیر بود که از ایدئولوژی خاص و معینی پیروی نمی کند بلکه هدفش نجات مصر از فساد و عقب ماندگی است و همچنین از دیگر اهداف، رهایی مصری ها از فقر و جهل و نادانی است.

عبدالمنعم تاکید کرد: رهبری چنین انقلابی بالطبع به همه مصری های شریف و مبارز آن هم درچارچوب تشکیل دولت جدید که نماینده همه آحاد ملت مصر باشد، متعلق است و بر سر همه مردم مصر بدون اینکه هیچ فرق سیاسی، نژادی یا دینی مذهبی برای آنان قائل شود، سایه می افکند.

این عضو برجسته و فعال اخوان المسلمین در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مشترکاتی بین انقلاب اسلامی ایران وانقلاب مصر وجود ندارد؟ تاکید کرد: مخالفت با ظلم و استبداد و فساد و فداکاری برای پاکسازی جامعه از این مفاسد در حقیقت وجه مشترک همه انقلاب ها در همه زمان ها است.

وی در اشاره به اعلام شورای عالی نظامی مصر به پایبندی به قراردادهای خارجی مصر از جمله کمپ دیوید گفت: روابط بین المللی مصر با جامعه بین الملل را قوانین و ضوابط زیادی از معاهدات و توافقنامه های مختلف در بر می گیرد که این امور باید مراحل طبیعی خود را خواه در مسیر اتمامش یا بازنگری و یا تصحیح آن طی کند و درنهایت هم باید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان مجلس الشعب به ملت عرضه شود.

عبدالمنعم ابوالفتوح در پاسخ به پرسشی دیگر درباره حرکت مردم مصر تا رسیدن به آرزوها و اهدافشان که همان برقراری دموکراسی و ایجاد یک حکومت مردمی، اظهار داشت: ملت مصر یکی از ملت های بسیار هشیار و با درک و شعور عمیق منطقه است و اما مشکلش همان استبداد و ظلم و ممانعت از مشارکت این ملت بزرگ در روند زندگی سیاسی و اجتماعی است. و جهانیان شاهد برقراری دموکراسی و دولتی قوی دراین کشور خواهند بود.

وی درادامه به این پرسش که پیام آشکار و صریح شما به غرب و در راس آن آمریکا که دم از حمایت از مبارک می زدند و حال مدعی حمایت از حقوق ملت مصر هستند چیست؟ اینگونه جواب داد؛ مصر دموکراتیک و قوی در حقیقت سوپاپ اطمینانی برای همه منطقه خاورمیانه است. همراهی با فساد و استبداد امنیت منطقه خاورمیانه را تضعیف می کند.

عبدالمنعم ابوالفتوح در سخن پایانی خود درباره اینکه انتظار اخوان المسلمین از کشورهای اسلامی منطقه در تعامل با انقلاب مردمی مصر چیست ؟ خاطرنشان کرد: ما انتظار نزدیکی و همراهی بیشتر را براساس روح برادری اسلامی که به همکاری و پشتیبانی و منفعت یکدیگر ( مسلمانان) ترغیب می کند، داریم.

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مصاحبه : معصومه فروزان