لاریجانی ارتحال آیت الله حاج شیخ علی افتخاری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"انالله و انا الیه راجعون"

ارتحال حضرت آیت الله حاج شیخ علی افتخاری که از اساتید بارز حوزه های علمیه بودند، باعث تاسف و تاثر گردید.

آن عالم ربانی عمر شریف و گراقندر خود را در راه نشر و ترویج علوم و معارف دینی و مذهبی و مکتب تشیع و اهل بیت صرف کردند و سرانجام نیز در ایام میلاد پیامبر (ص) و رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع) و در کنار مضجع شریف حضرت امیرالمومنین (ع) در شهر نجف اشرف به دیار باقی شتافتند.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به حضرت ولی عصر (عج) و بیت شریف آن مرحوم، مقام معظم رهبری و سایر حوزه مقدسه علمیه قم برای عالم ربانی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم.