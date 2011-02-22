۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۴

با صدور پیامی/

لاریجانی ارتحال آیت الله حاج شیخ علی افتخاری را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت ارتحال آیت الله حاج شیخ علی افتخاری پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"انالله و انا الیه راجعون"

ارتحال حضرت آیت الله حاج شیخ علی افتخاری که از اساتید بارز حوزه های علمیه بودند، باعث تاسف و تاثر گردید.

آن عالم ربانی عمر شریف و گراقندر خود را در راه نشر و ترویج علوم و معارف دینی و مذهبی و مکتب تشیع و اهل بیت صرف کردند و سرانجام نیز در ایام میلاد پیامبر (ص) و رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع) و در کنار مضجع شریف حضرت امیرالمومنین (ع) در شهر نجف اشرف به دیار باقی شتافتند.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به حضرت ولی عصر (عج) و بیت شریف آن مرحوم، مقام معظم رهبری و سایر حوزه مقدسه علمیه قم برای عالم ربانی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم.

