۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

به خاطر اعتراض نابه‎جا/

ملی‌پوشان والیبال به کمیته انضباطی احضار شدند!

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال چهار بازیکن تیم لیگ برتری داماش گیلان را به دلیل اعتراض به قضاوت بازی و عملکرد داوران خط احضار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید معروف، مجتبی عطار، احمد بابایی و فرهاد سال افزون بازیکنان تیم داماش گیلان هستند که چهارشنبه هفته گذشته پس از پایان دیدار مقابل بانک کشاورزی به شدت نسبت به قضاوت بازی معترض بودند و اعتراض خود را به شدت به داور خط اعلام کردند.

حرکت معترضانه بازیکنان ملی‌پوش داماش از چشم ناظر مسابقه پنهان نماند طوریکه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال براساس گزارش تنظیم شده این بازیکنان را به حضور در نشست آتی خود احضار کرد. نشست کمیته انضباطی برای رسیدگی به پرونده این بازیکنان هشتم اسفندماه تشکیل می‎شود.

دیدار تیم‎های بانک کشاورزی و داماش در چارچوب هفته دهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور (هفته سوم مرحله برگشت) چهارشنبه هفته گذشته در تهران برگزار شد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
