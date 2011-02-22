اتکا به خداوند رمز سربلندی جوانان کشورمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به این شرح است: پیروزیهای مسرت بخش و غرورآفرین جوانان برومند ورزشکار و کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی موجب شادی و مباهات گردید. این قهرمانی که برای دومین سال پیاپی و در رقابت با قهرمانان برگزیده سایر کشورهای مطرح در این رشته به دست آمده بار دیگر ثابت کرد جوانان دلاور جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها با اتکاء به قدرت خداوند متعال قادر خواهند بود به موفقیت دست یابند.

اینجانب از سوی خود و سایر نمایندگان مجلس، کسب این پیروزی درخشان را در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به این قهرمانان، خانواده های آنان، مسئولان فدراسیون کشتی و عموم ملت ایران تبریک گفته برای آنان، در تمامی عرصه آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.