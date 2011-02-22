ثبت احوال مسئول جداسازی حساب سرپرستان فوت شده و مطلقه است

محمد فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون روزانه بیش از 120 شهروند تهرانی برای تعیین سرپرست خانوار بر اساس ماده 13 و 9 آیین نامه اجرایی هدفمند کردن یارانه ها به فرمانداری مراجعه می کنند گفت: بیشتر مراجعان را افرادی تشکیل می دهند که سرپرستشان فوت شده و یا طلاق گرفته اند و یا یارانه به حساب آنان واریز نشده است.

وی افزود: بر اساس قانون پس از طلاق یا فوت سرپرست خانوار سازمان ثبت احوال اطلاعات خانوار را از یکدیگر جدا می کند و زوج یا زوجه پس از جدایی و یا فوت باید به سایت یارانه مراجعه و پس از اصلاح اطلاعات خانوار با مراجعه به سایت رفاهی، شماره حساب خود را اعلام کنند و نیازی نیست به فرمانداری مراجعه کنند.

فرخی اظهار داشت: بر اساس اطلاع رسانی دولت سایت رفاهی، اوایل اسفندماه باز می شود.

وی اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها پس از مدت یکماه از تعداد 10 هزار مراجعه کننده اطلاعات بیش از پنج هزار خانواده اصلاح شد ولی با تغییر برخی از مواد آیین نامه بخشی از مسئولیتها از فرمانداری برداشته شد و بر عهده نهادهایی مانند ثبت احوال واگذار شد.

جانشین فرماندار تهران در ستاد هدفمند کردن یارانه ها با بیان اینکه تا کنون بیش از 20 هزار شهروند تهرانی به این ستاد مراجعه کرده اند گفت: اکثر مراجعان نیاز به اطلاعات دارند که از این بین روزانه تنها 10 پرونده برای تعیین سرپرست خانوار بر اساس ماده 13 (خانواده های معتادان،زندانیان، زنان بدسرپرست و...) تنظیم و تشکیل و به استانداری ارجاع می شود.