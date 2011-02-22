  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

اخلاق و زندگی روزمره-4/

فلسفه اخلاق پرسش از چیستی هنجارهای اخلاقی است

فلسفه اخلاق پرسش از چیستی هنجارهای اخلاقی است

استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه دوک امریکا با اشاره به اینکه اخلاق از بسیاری جهات انعکاسی از سنتها، رسوم و هنجارهای اجتماعی به شمار می‌رود، گفت: فرااخلاق زمانی برای ما مهم می‌شود که این هنجارها را مورد پرسش قرار دهیم و چیستی این هنجارها مورد پرسش قرار گیرند.

دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه کدام یک از حوزه‌های اخلاق اعم از فرااخلاق، هنجاری، توصیفی و عملی ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره دارند گفت: اخلاق از بسیاری جهات انعکاسی از سنتها، رسوم و هنجارهای اجتماعی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: ما انسانها به طور عام در چنین چارچوبهای هنجاری زندگی می‌کنیم. فرااخلاق زمانی برای ما مهم می‌شود که این هنجارها را مورد پرسش قرار دهیم و چیستی این نرمها و هنجارها برای ما مورد پرسش قرار گیرند و دغدغه ما شوند.

مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" یادآور شد: این مسأله زمانی رخ می‌دهد که مردم با هنجارهای گوناگون و متفاوتی مواجه شوند. برای نمونه وقتی توسعه اقتصادی منجر به برخی تناقضات و کژکارکردی‌ها می‌شود (مثلاً نرخ بالای بیکاری) و یا وقتی تناقضی میان وظایف ما در قبال برخی نهادها پیش آید این پرسشهای بنیادی مطرح می‌شوند.

وی تصریح کرد: در مورد تناقض میان وظایف ما با نهادها و سازمانها می‌توان به تناقض میان وظایف ما در قبال نهادهای خانواده و کشور محل سکونت اشاره کرد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه دوک در ادامه گفت: در موقع وقوع چنین تناقضاتی به نظر می‌رسد که رهنمودهای ناخودآگاه سنتها و رسوم و یا اخلاق ( در یک تفسیر موسع) نیز کفایت نمی‌کنند.

برنده جایزه "لئو اشتراس" انجمن فلسفه آمریکا در ادامه تصریح کرد: در هنگامه بروز و ظهور چنین تناقضاتی باید چارچوبی وسیعتر و گسترده‌تری در مقایسه با سنتها و اخلاقیات ترسیم شود تا بتواند راه‌حلی برای این مشکلات و تناقضات ارائه دهد.

وی یادآور شد: در هنگامه چنین آشوب و اضطرابی است که فرااخلاق یاری می‌رساند و به عنوان موضوعی اساسی و محوری مطرح می‌شود.

مؤلف "بنیان تاریخ" در پایان تأکید کرد: افراد و جوامعی که از قبل و با حزم و دوراندیشی به این پرسشها جواب دهند و این پرسشها را مورد بررسی جدی قرار دهند طوفانهای ناشی از این تناقضات را با موفقیت پشت سر خواهند گذاشت.

کد مطلب 1258746

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه