نمایشگاه زیور آلات "باغ ایرانی" در نگارخانه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این زوج هنرمند طلا، نقره و سنگهای قیمتی را با تم شرقی و نقشمایه ایرانی در هم آمیختند که حاصل آن پنجرهای باز به سوی باغ ایرانی است.
آنها در نمایشگاههای خود هنر ایرانی را در غالب زیور آلات ارایه میدهند گرچه هر کدام از طرحها می تواند در نوع خود نقاشی و مجسمهای خاص محسوب شود ولی هدف هنرمند تنها ساختن زیور آلات بوده است. بیشتر آثار این نمایشگاه تنها یکبار خلق میشوند.
تکتم فاضل فارغ التحصیل طراحی صحنه است و حدود هفت سال پیش کار طراحی جواهرات را آغاز کرده و دشتینژاد همسر وی در رشته مهندسی برق ادامه تحصیل داده و علاقه به مینیاتور ایرانی وی را به این سمت هدایت کرده است. این زوج تاکنون شرکت در شش نمایشگاه انفرادی و دو نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود دارند.
ترنج، گل و مرغ، بته جقه، مرغ و پنجره و انار از موضوعات اصلی آثار آنها است. آنها نخست طرح خام را روی کاغذ پیاده میکنند و پس از متقارنسازی به وسیله نرم افزار آن را با استفاده از دست و اره مویی به اجرا در میآوردند.
نمایشگاه زیور آلات تکتم فاضل و بهرام دشتینژاد از جمعه، ششم تا دوازدهم اسفند در نگارخانه گلستان واقع در خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک 34 برقرار است.
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