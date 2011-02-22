" انقلاب مروارید" بحرین زنده، پویا و هدفمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، "منصور الجمری" سردبیر روزنامه الوسط در این مقاله می نویسد: "بحرین، دُر خلیج فارس" است و دُر یعنی لؤلؤ یا "مروارید" بزرگ، بحرین طی هزاران سال پیش تا دهه سی قرن پیش بهترین مکان برای صید مروارید طبیعی بود، حتی تاجر مشهور فرانسوی "کارتیه" در اوایل قرن پیش به بحرین سفر می کرد و با تجار مروارید طبیعی دیدار و با آنان معامله می کرد.



مروارید طبیعی بحرین در دهه سی قرن پیش و پس از اینکه ژاپنی ها بازار مروارید را با مروارید مصنوعی اشباع کردند، جایگاه خود را از دست داد ولی با این وجود قیمت مروارید بحرینی گران تر و چندین برابر قیمت مروارید ژاپنی باقی ماند.



در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بدین ترتیب مروارید اصیل با مرور زمان با ملتی اصیل مرتبط گردید، ملتی متنوع از تمامی گروهها و طوایف که در طول صدها سال بر روی این زمین حضور داشته و با یکدیگر ادغام شده و در امنیت و مسالمت با یکدیگر زندگی کرده و علیرغم تحولات شب و روز، همچنان تا قیام قیامت باهم و در کنار هم خواهند بود.



نویسنده می نویسد: مروارید گرانبها جایگاه خود را در برابر مروارید مصنوعی از دست داد، ولی ارزش و بهای انسان بحرینی همچنان مرتبط با چیزی گرانتر و با ارزش تر از مروارید است، بدین ترتیب می توانیم انتخاب "میدان مروارید" توسط جوانان اصیل بحرینی برای اعلام خواسته های خود به صورت مسالمت آمیز و متمدنانه، بدون آسیب رساندن به اموال عمومی، بدون مختل ساختن حرکت رفت و آمد و بدون اجازه گسترش هرگونه مظاهر پوچ و بیهوده را درک کنیم.

منصور الجمری در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: ولی متاسفانه بحرین روز "پنجشنبه خونین" 17 فوریه که به تحصن کنندگان مسالمت آمیز تیراندازی شد شاهد روز غم و اندوه بود و قربانگاهی به راه افتاد که جهان به لرزه واداشت و کشور عزیزمان را وارد بحران بسیار خطرناکی کرد. عصر روز جمعه 18 فوریه نیز ارتش به سوی جوانانی که پرچمهای بحرین را به دست داشتند و به سوی میدان مروارید می رفتند و بدون ترس از مرگ در برابر خودروهای زرهی می ایستاند، آتش گشود. جوانان طعم آزادی را چشیدند و عزیزترین چیزی را که داشتند فدا کردند و همه چیز را برای بحرین قربانی کردند، همه آن برای "انقلاب مروارید" بوده که اصالت، عزت و کرامت آنان را اعاده نموده و حیات عمومی را برای برنامه های جدید مرحله تغییر سیاسی که ضامن آینده شرافتمندانه همه می باشد، گشود تا بحرین همچون گذشته خویش عزیز و سربلند، الفت و همدلی، محبوب و همکار در جهت خیر شامل و فراگیر باشد.



در پایان این مقاله آورده شده است: مروارید بحرین، اصیل و گران و ارزشمند است، ولی جوانان بحرینی ارزشمندترین چیزی است که بحرین دارد تحرکات مسالمت آمیز آنان، بحرین را سربلند کرد و تمدنشان همواره در این خاک پاک و مقدس ثابت و ریشه دار بوده است، شما جوانان پرچم بحرین را برافراشتید و شعار دادید که "جان و خون خود فدای تو می کنیم بحرین"، و عملا خون خود را تقدیم کردید، اکنون باید به سوی افقهای آینده بنگریم و تحقق یافتن خواسته های مشروع خود را تضمین نماییم، و زمینه را برای به انحراف کشاندن به سمتی که آخر و عاقبت آن نامعلوم است، فراهم نکنیم. درود به جوانان بحرین، درود و سلام ویژه به پزشکان، پرستاران، امدادگران و بهیارانی که تاریخ ما را با حروفی از طلا نگاشتند.