" انقلاب مروارید" بحرین زنده، پویا و هدفمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، "منصور الجمری" سردبیر روزنامه الوسط در این مقاله می نویسد: "بحرین، دُر خلیج فارس" است و دُر یعنی لؤلؤ یا "مروارید" بزرگ، بحرین طی هزاران سال پیش تا دهه سی قرن پیش بهترین مکان برای صید مروارید طبیعی بود، حتی تاجر مشهور فرانسوی "کارتیه" در اوایل قرن پیش به بحرین سفر می کرد و با تجار مروارید طبیعی دیدار و با آنان معامله می کرد.
مروارید طبیعی بحرین در دهه سی قرن پیش و پس از اینکه ژاپنی ها بازار مروارید را با مروارید مصنوعی اشباع کردند، جایگاه خود را از دست داد ولی با این وجود قیمت مروارید بحرینی گران تر و چندین برابر قیمت مروارید ژاپنی باقی ماند.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بدین ترتیب مروارید اصیل با مرور زمان با ملتی اصیل مرتبط گردید، ملتی متنوع از تمامی گروهها و طوایف که در طول صدها سال بر روی این زمین حضور داشته و با یکدیگر ادغام شده و در امنیت و مسالمت با یکدیگر زندگی کرده و علیرغم تحولات شب و روز، همچنان تا قیام قیامت باهم و در کنار هم خواهند بود.
نویسنده می نویسد: مروارید گرانبها جایگاه خود را در برابر مروارید مصنوعی از دست داد، ولی ارزش و بهای انسان بحرینی همچنان مرتبط با چیزی گرانتر و با ارزش تر از مروارید است، بدین ترتیب می توانیم انتخاب "میدان مروارید" توسط جوانان اصیل بحرینی برای اعلام خواسته های خود به صورت مسالمت آمیز و متمدنانه، بدون آسیب رساندن به اموال عمومی، بدون مختل ساختن حرکت رفت و آمد و بدون اجازه گسترش هرگونه مظاهر پوچ و بیهوده را درک کنیم.
روزنامه الوسط در مقاله ای به انقلاب مروارید در میدان لؤلؤ اشاره کرد و آن را انقلابی زنده، پویا و با هدف در حال پیگیری توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، "منصور الجمری" سردبیر روزنامه الوسط در این مقاله می نویسد: "بحرین، دُر خلیج فارس" است و دُر یعنی لؤلؤ یا "مروارید" بزرگ، بحرین طی هزاران سال پیش تا دهه سی قرن پیش بهترین مکان برای صید مروارید طبیعی بود، حتی تاجر مشهور فرانسوی "کارتیه" در اوایل قرن پیش به بحرین سفر می کرد و با تجار مروارید طبیعی دیدار و با آنان معامله می کرد.
نظر شما