جشنواره زمستانی همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این برنامه شاد که با حرکت کوسه گلین در شهر همدان آغاز شد، گروه کوسه گلین برگزاری پنجمین جشنواره زمستانی استان همدان و نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل زمستان را خبر داد.

این برنامه یکی از متفاوت‌ترین بخش‌های جشنواره زمستانی همدان است که در آن کوسه گلین همدان از آرامگاه بوعلی سینا حرکت خود را آغاز کرده و در کمربندی دور شهر همدان می‌چرخد.

گروه کوسه گلین شامل کوسه، عروس، انباردار، ساززن و دهل‌چی است که ضمن اطلاع‌رسانی فرا رسیدن بهار، برگزاری جشنواره زمستانی همدان را نیز خبر می‌دهد.

کوسه گلین شخصیتی است که پوستینی وارونه می‌پوشد و ریش و سبیل مصنوعی می‌گذارد و بر اساس عقیده مردم همدان آمدن کوسه گلین به خانه‌هایشان شگون دارد و قدمش مایه خیر و برکت است.

لازم به ذکر است: برپایی غرفه‌های آیین‌های محلی، آشپزی محلی، سوغات، تأسیسات گردشگری، برپایی نمایشگاه و ایستگاه نقاشی کارگاه سفال و گریم، نمایش عروسکی در ساختمان شرکت علیصدر، برپایی مسابقه ساخت تندیس‌های برفی همراه با سایر تفریحات زمستانی و اجرای موسیقی سنتی و آیین‌های محلی در مجتمع تفریحی عباس‌آباد ازدیگر برنامه های جشنواره زمستانی در همدان است.