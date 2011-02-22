مصطفی امیدقائمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر 11 شرکت در فرابورس ایران حضور دارند، گفت: تعداد شرکتهای فرابورسی تا پایان امسال به 14 شرکت افزایش خواهد یافت.

شرکتهای جدید در فرابورس

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه 3 شرکت پتروشیمی امیرکبیر، روان فناور و فولاد آلیاژی (این شرکت با فولاد آلیاژی بورس متفاوت و کوچکتر از آن است) تا پایان سال در فرابورس مورد معامله قرار می گیرند، تصریح کرد: علاوه بر این شرکتها به دنبال عرضه چند شرکت بزرگ هم در فرابورس ایران هستیم.

وی گفت: شرکتهایی همچون شرکتهای هواپیمایی و نیروگاهها که عرضه آنها بر عهده سازمان خصوصی سازی است، به صورت یکجا در بازار سوم عرضه می شوند. نیروگاهها عمدتا به صورت اموال و سهام هستند و شرکت محسوب نمی شوند تا در فرابورس معامله شوند و نیروگاههای بزرگ همانند اموال توسط سازمان خصوصی سازی بفروش می روند.

امیدقائمی افزود: اما نیروگاههایی که به صورت سهامی عام و به صورت شرکتی به ثبت رسیده باشند می توانند وارد فرابورس و عرضه شوند که تاکنون فقط نیروگاه بینالود وارد فرابورس شده است.

شاخص فرابورس

وی در مورد تعیین شاخص برای فرابورس گفت: شاخص میانگین قیمت شرکتها است، در حال حاضر تعداد شرکتهای حاضر در فرابورس کم است، ما نیز پیشنهاد کرده ایم که تا زمانیکه تعداد شرکتهای فرابورسی به 100 شرکت نرسد، شاخص کل نداشته باشیم.

این مقام مسئول در بازار سرمایه ایران با بیان اینکه قرار است شرکتهایی که دارای بیشترین سهم شناور هستند در شاخص عمل کنند، افزود: اما فعلا تعداد شرکتها و شرایط بازار به نحویکه بخواهیم شاخصی تعریف کنیم، نیست.

امیدقائمی 90 درصد ارزش بازار فرابورس را مربوط به سهام همراه اول عنوان و بیان کرد: با این فرآیند نمی شود شاخصی را تعیین کرد، زیرا شاخص باید بر اساس قیمت چند نماد تعریف شود.

وی خاطرنشان کرد: برای تعیین یک شاخص کل برای فرابورس منتظریم که تعداد شرکتهای فرابورسی بیشتر شود تا به صورت کارشناسی یک شاخص قابل اتکا تعریف کنیم.