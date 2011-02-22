به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح فروشگاه مرکزی شهر کتاب، عصر دوشنبه 2 اسفند با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهدی فیروزان مدیر عامل موسسه شهر کتاب، سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد فلسفه، خسرو سینایی سینماگر و مستندساز و تعدادی از چهرههای ادبی و فرهنگی کشور در محل این فروشگاه برگزار شد.
محمدباقر قالیباف در این برنامه گفت: من در حضور استادانی که در برنامه حضور دارند صلاحیت صحبت کردن درباره فرهنگ را ندارم. فقط به نکاتی از منظر شهرداری و فرهنگ شهری اشاره میکنم. از وقتی در شهرداری تهران مشغول به خدمت شدم، مهمترین نکتهای که بر آن تاکید کردم این بود که شهرداری بهجای این که سازمانی خدماتی باشد، تبدیل به یک نهاد اجتماعی شود. البته این موضوع به این معنا نیست که از عمران و زیباسازی شهر غافل شویم ولی توسعه مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر را در اولویت قرار دادیم.
وی ادامه داد: کتاب و کتابخوانی بدون شک زیرساخت فرهنگ هر جامعه است. من نمیخواهم آمار بدهم که تعداد کتابخانههای تهران چقدر بوده و چقدر شده است. چون امروز آمار دادن و باور کردن آن کار دشواری شده است. با این حال مردمی که در تهران زندگی میکنند، تاثیر افزایش کتابخانههای این شهر به رقم 215 کتابخانه را حس میکنند. از این رقم،تعداد 54 کتابخانه شبانهروزی هستند که خانوادهها با اطمینان دختر خود را شب به آنجا برده و صبح به دنبالش میروند.
شهردار تهران افزود: البته بعضی از کتابخانههای ما تبدیل به قرائتخانه شدهاند ولی با این حال زیبایی این موضوع در این است که مردم کتابخانه را برای قرائت انتخاب کردهاند. من نباید این حرفها را بزنم ولی در زمینه نویسندگان و ناشران و کلاً حوزه کتاب، فعالیتهای ماندگاری در شهرداری انجام شده و در حال انجام است که بدون ذکر نام شهرداری انجام میشود. البته چنین اقداماتی وظیفه شهرداری است و هیچگونه شکایتی نداریم.
وی گفت: در حال حاضر علاوه بر فعالیتهای عمرانی شهرداری 3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی برای احداث داریم که عمده این فضاها در تپههای عباسآباد است و امیدواریم که فعالیتهای آمادهسازی و بهرهبرداری آن تا 2 سال آینده به اتمام برسد. با اطمینان میگویم مجموعه تپههای عباسآباد وقتی به بهرهبرداری برسد بزرگترین مرکز فرهنگی منطقه و کشورهای اسلامی خواهد بود که میتوان باشکوهترین فستیوالهای هنری را در آن برگزار کرد.
قالیباف ادامه داد: بعید میدانم تمام بخشهای این مرکز فرهنگی را بتوان در یک روز بازدید کرد. این مجموعه شامل بخشهای مذهبی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و ... است و همه تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته شده است.
شهردار تهران درباره فروشگاه مرکزی شهر کتاب گفت: همیشه میخواستم کتابفروشیهایمان از آن حالت خمودگی و کوچکی که اگر دو مراجعهکننده به فروشگاه میآمدند یکی مجبور میشد بیرون بایستد تا دیگری خارج شود و فروشنده در فضایی کوچک و در محاصره تعداد زیادی کتاب بود، بیرون بیاید و مانند فروشگاههای بزرگ و باشکوه شود. از این که امروز میبینم این اتفاق افتاده است بسیار خوشحالم.
وی گفت: در این برنامه میخواهم از آقای میرزایی شهردار منطقه که در برنامه حضور دارند خواهش کنم که پارک کنار این فروشگاه را به این مجموعه الحاق کند. چون اگر پارکها محل آمد و رفت خانوادهها و افراد فرهنگی نشود، افراد ناباب در این اماکن حضور خواهند یافت. از آقای میرزایی میخواهم ترتیبی اتخاذ کنند تا پارک مجاور، حیاط شهر کتاب و این خانه فرهنگی باشد.
این سخنان قالیباف با تشویق و اظهار احساسات حاضران مواجه شد.
