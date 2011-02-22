قیام مردم لیبی؛ سقوط دیکتاتورترین رهبر مطیع آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به تظاهرات مردم لیبی و پایان احتمالی دوران دیکتاتوری "معمر قذافی" نوشت: 42 سال زمانی طولانی برای حکومت یک دیکتاتور مستبد است؛ معمر قذافی در این مدت به فردی کاملا چیره دست در هدایت دیپلماسی جهانی تبدیل شد زیرا به دلیل سهیم کردن آمریکا در سود نفت لیبی، از دولتی منزوی به همیپمان اصلی آمریکا تغییر چهره داد.
آنتی وار در ادامه این گزارش نوشت: قذافی 42 سال است که با حالتی شکست ناپذیر در منطقه حکومت می کند و رابطه ای نزدیک با غرب از جمله کشورهایی همچون انگلیس و ایتالیا دارد و به نظر می رسید که مردم نمی توانند وی را به چالش بکشند اما هفته گذشته زمانیکه معترضین پس از قیام مردم مصر و تونس برای ایجاد اصلاحات در لیبی دست به تظاهرات زدند، گزارشها حکایت از قتل عام مردم دارد و در این گزارشها از قذافی به عنوان دیکتاتورترین رهبر آفریقای شمالی یاد می شود که بسیار سریع مخالفین را سرکوب می کند، همانطور که این کار را در گذشته انجام داده است.
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استراتژی "قتل عام" در لیبی با شکست مواجه شده و رژیم طرفدار غرب به پایان راه خود رسیده است زیرا قتل عام مردم برای سرکوب معترضین پاسخ نمی دهد.
این پایگاه اینترنتی در ادامه نوشت: هم اکنون همه چیز تغییر کرده است؛ مردم مصر، تونس و لیبی احساس می کنند که چیزی برای از دست دادن ندارند، گزینه قتل عام شکست خورده است. مردم 30 سال گذشته زیر سلطه دیکتاتورهای خود کشته شدند و هم اکنون شمار معترضین هر روز افزایش می یابد.
به نوشته آنتی وار، کشتار مردم تونس با شکست مواجه شد، در مصر نیز تاکتیک های ارتش برای سرکوب خیزش مردمی با شکست مواجه شد و هم اکنون استراتژی قتل عام در لیبی و همچنین در بحرین با شکست مواجه شده است. نیرنگ دیکتاتورها به آخر خط رسیده است و مردم خواستار ایجاد تغییرات واقعی در کشور هستنند.
شهرهای مختلف لیبی به ویژه طرابلس پایتخت این کشور در هفتمین روز قیام شاهد اوج اعتراضات مردمی است. در حال حاضر معترضین ساختمان مرکزی دولت و مراکز پلیس در شهر طرابلس را به آتش کشیده اند.
در همین راستا تظاهرات کنندگان شهر "بنی ولید"، "سرت" و "بنغازی" را تحت کنترل کامل خود درآورده اند به طوری که نیروهای ارتش از استقرار در این شهر امتناع کرده اند. جنگنده های ناشناس نیز یک پادگان در غرب لیبی را بمباران کردند که منجر به انفجار در این منطقه شده است.
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