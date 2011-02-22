قیام مردم لیبی؛ سقوط دیکتاتورترین رهبر مطیع آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به تظاهرات مردم لیبی و پایان احتمالی دوران دیکتاتوری "معمر قذافی" نوشت: 42 سال زمانی طولانی برای حکومت یک دیکتاتور مستبد است؛ معمر قذافی در این مدت به فردی کاملا چیره دست در هدایت دیپلماسی جهانی تبدیل شد زیرا به دلیل سهیم کردن آمریکا در سود نفت لیبی، از دولتی منزوی به همیپمان اصلی آمریکا تغییر چهره داد.

آنتی وار در ادامه این گزارش نوشت: قذافی 42 سال است که با حالتی شکست ناپذیر در منطقه حکومت می کند و رابطه ای نزدیک با غرب از جمله کشورهایی همچون انگلیس و ایتالیا دارد و به نظر می رسید که مردم نمی توانند وی را به چالش بکشند اما هفته گذشته زمانیکه معترضین پس از قیام مردم مصر و تونس برای ایجاد اصلاحات در لیبی دست به تظاهرات زدند، گزارشها حکایت از قتل عام مردم دارد و در این گزارشها از قذافی به عنوان دیکتاتورترین رهبر آفریقای شمالی یاد می شود که بسیار سریع مخالفین را سرکوب می کند، همانطور که این کار را در گذشته انجام داده است.