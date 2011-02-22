نارضایتی شهروندان کرجی از طرح تفصیلی/ خانه های سوبلکس دربناهای زیر صدمتر

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنها است.

در طرح تفصیلی خدمات و فضاهای شهری با مشخص کردن جزئیات قابل اجرا تعیین می شود.

در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام "وزرات آبادانی و مسکن" به "وزرات مسکن و شهرسازی" مصوب 16 تیر 1353طرح تفصیلی چنین تعریف شده است: "طرح تقصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم می گردد."

در واقع محتوای طرح تفصیلی عبارت است از نقشه های کاربری اراضی، شبکه های ارتباطی، مساحت ها، سرانه ها، معیارها و ضوابط دقیق و اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.

حال تهیه طرح تفصیلی برای کلانشهر کرج نه تنها موجب اصلاح امور نشده است که شهروندان کرجی به شدت از آن انتقاد دارند؛ طرحی که برخی از شهروندان را وادار به ساخت خانه های دوبلکس یا سوبلکس در خانه های با متراژ زیر صد مترمربع می کند و از زمین تا آسمان با واقعیات موجود تفاوت دارد.

طرح تفصیلی کرج موجب رونق ساخت و سازهای غیر مجاز شده است!

مدیر اجرایی شرکت عمران و مسکن سازان استان اظهار داشت: طرح تفصیلی کرج موجب رونق ساخت و سازهای غیر مجاز شده است!

نعمت الله خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در طرح کنونی مشخصات باطنی شهر و بافت اجتماعی و اقتصادی آن لحاظ نشده است و عملا قابل اجرا نیست.

وی اضافه کرد: زمانی که از شهروند ساکن در اسلام آباد می خواهیم در ملک صد متری خود سوبلکس بسازد، پر واضح است که وی این چنین نخواهد کرد و در ذهن به ساخت و ساز غیرمجاز می اندیشد.

خلیلی از مسئولان خواست در مفاد طرح تفصیلی کرج تجدید نظر کنند و با افزایش تراکم ها در نقاط مختلف شهر چاره ای برای خروج از بن بست کنونی بیندیشند.

مغایرت طرح تفصیلی کرج با مصوبات شورا

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: طرح تفصیلی ابلاغ شده با روح مصوبه شورای شهر همخوانی ندارد و دارای مغایرت اساسی است .

داوود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به نارضایتی شهروندان از طرح ابلاغ شده افزود: این طرح که ازسوی استانداری به شهرداری کرج ابلاغ شده دارای نکات اختلاف کلیدی با نظر شورای اسلامی شهر کرج است.

وی ادامه داد: بر مبنای طرح ابلاغی، نقاطی از شهر کرج که سالها دارای تراکم 170 درصدی ساخت وساز بوده و شورای شهر نیز 25 درصد فروش تراکم مازاد را برای این مناطق تصویب کرده، اکنون ساخت بیش از دو طبقه بنا دراین مناطق ممنوع شده است.

وی گفت : این روند منطقی نیست و راه را برای تخلفات ساخت و ساز هموار می کند.

سخنگوی شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: این شورا نظرات خود را درخصوص تغییر برخی مواد طرح تفصیلی ابلاغی به کمیسیون ماده پنج اعلام کرده است.

وی گفت: البته دست اندرکاران این کمیسیون قول داده اند مغایرت های موجود در شورای عالی شهرسازی و معماری را بررسی و اصلاح کنند.

انتقاد شورای شهرستان کرج از طرحهای تفصیلی مسکن و شهرسازی

رئیس شورای شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از طرح های تفصیلی وزارت مسکن و شهرسازی انتقاد کرد .

ناصر گروسی اظهار داشت: با استناد بند 34 ماده 76 قانون شوراها بررسی طرحهای هادی، جامع شهرسازی، تعیین حریم و محدوده قانونی شهرها،‌ قبل از طرح‌ در کارگروه‌های سازمان مسکن و شهرسازی، ‌باید توسط مشاور به شهرداری ارائه و شهرداری نیز طی لایحه‌ای آن را در شورای شهر مطرح و در صورت تایید، مراتب جهت طی مراحل قانونی بعدی و طرح در کارگروه‌های مذکور ماده 5 ارسال شود.

وی افزود: طرحهای جامع و تفصیلی و حریم این شهرها بدون تایید و مصوبه شورای شهر مستقیما در دستور کارگروه‌های سازمان مسکن و شهرسازی قرار گروسی تاکید کرد:‌ با عنایت به مغایرت اقدام فعلی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران با بند 34 ماده 76 قانون شوراها از فرماندار درخواست می ‌شود تا ترتیبی اتخاذ کند تا مسئولان ذیربط نسبت به رعایت مراحل و ضوابط قانونی اقدام لازم را مبذول کنند.

وی بیان کرد: هرگونه تغییر و اصلاح در طرحهای هادی، جامع و تفصیلی و حریم شهرها بدون مصوبه شوراهای شهر وجاهت قانونی نخواهد داشت و شوراهای شهرستان کرج نیز حق پیگیری از مراجع قانونی را برای خود محفوظ می‌دانند.

پاسخ وزیر مسکن و شهرسازی به انتقادات

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص طرح تفصیلی کرج که مشکلات بسیاری را برای ساکنان این خطه فراهم آورده است، بیان داشت: تا جایی که امکان داشته باشد در طرح تفصیلی کمک می کنیم.

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: چنانچه حداقل قطعات تفکیکی در طرح تفصیلی 200 متر است، دستور می دهیم آن را 150 متر کنند اما اگر منظور این است که در قطعات 40 متری هم قصد ساخت و ساز داشته باشیم باید گفت این نشدنی است.

وی خاطر نشان کرد: برخی انتقادات شهروندان به طرح تفصیلی وارد است و شورای اسلامی شهر کرج نیز بارها بر رفع این مغایرت ها تاکید داشته است.