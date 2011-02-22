موسیقی فجر سومین رخداد بین المللی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح سه شنبه در نشست این اداره کل افزود: به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)،‌ گرگان، میزبان گروه های شرکت کننده در بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر است.

وی اظهار داشت: استان گلستان، با میزبانی های بی نظیری که در دهه مبارک فجر امسال از خود به جای گذاشت، میزبانی سومین رخداد بزرگ بین المللی را در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به نظاره می نشیند.

وی تاکید داشت: این جشنواره همزمان با تهران،‌ شیراز،‌ بوشهر، کرج و زنجان برگزار می شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به حضور گروه های؛‌ مهتاب رو به سرپرستی وصال عرب زاده از تهران، کوئینتت سازهای بادی برنجی از کشور اسلواکی،کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو از تهران اشاره کرد.

وی افزود: دو گروه موسیقی دولت مرد آزادی به سرپرستی دکتر مجید تکه به همراه بداهه نوازی دردی طریک و گروه موسیقی آوای کتول به سرپرستی سید احمد حسینی از استان گلستان در بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گرگان اجرای برنامه دارند.

بییست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از 2 تا 8 اسفند ماه در گرگان برگزار می شود.