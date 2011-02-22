تصاویر جنایات خون آشام لیبی/ نسل کشی با مدل اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرور اخبار یک هفته اخیر در لیبی نشان می دهد، معمر القذافی دیکتاتور 68 ساله که در 42 سال اخیر بر این کشور حکومت کرده فرار خونین از قدرت را برگزیده است.

بر این اساس، به نظر می رسد اظهارات اخیر "سیف الاسلام قذافی" پسر ارشد دیکتاتور خون آشام لیبی که گفته بود لیبی، مصر و تونس نیست کاملا درست بوده باشد.

لیبی در روزهای اخیر شاهد یک نسل کشی تاریخی بوده است که شاید قرنها نتوان آنرا از اذهان افکار عمومی جهان پاک کرد.

حمله به تظاهرات مسالمت آمیز مردمی با جنگنده های اف 16 اسرائیلی و اجیر کردن نیروهای مزدور آفریقایی برای کشتار ملت لیبی مسئله ای نیست که به این سادگی ها فراموش شود.

رژیم سرکوبگر قذافی در این روزها طوری با ملت خود برخورد کرده است که نمونه آن در تاریخ دیده نشده و شاید هرگز نیز دیده نشود.

منابع آگاه خبری بر این مسئله تاکید دارند که هم اکنون در اکثر خیابانهای طرابلس، بنغازی، طرحونه و الزاویه از شهرهای مهم لیبی اجساد زنان، مردان و کودکان لیبیایی بر روی زمین نقش بسته است.

بر این اساس، در حالی که منابع خبری تعداد کشته شدگان حملات هوایی و زمینی را در حد 300 تا 400 نفر اعلام می کنند، اما شاهدان عینی در محل وقوع جنایات لیبی تاکید دارند که آمار کشته شدگان با توجه به شدت حملات قابل شمارش نیست.

شبکه خبری الجزیره روز گذشته در خبری فوری اعلام کرد که به علت دردناک و زجرآور بودن تصاویر حملات اخیر قادر به پخش آنها نیست اما اگر این حملات ادامه پیدا کند این تصاویر حتما پخش خواهند شد.

بر این اساس، این شبکه خبری وعده خود را امروز عملی کرد و تصاویری وحشتناک از هدف قرار گرفتن مردم با جنگنده و توپخانه منتشر کرد.

در این تصاویر دردناک میزان خشونت به کار رفته توسط رژیم قذافی علیه ملت لیبی که خواستار کناره گیری و تغییر رژیم این کشور شده اند قابل مشاهده است.