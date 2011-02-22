شناسایی جنایتکاران از سن سه سالگی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر دانشمندان باور دارند گرایشات خشونت آمیز ریشه ای زیستی دارند و از این رو می توان ریشه این نوع از رفتارها را با تصویربرداری از مغز کودکان پیدا کرد. با دانستن اینکه کدام کودک از مشکلات بالقوه برای ابتلا به پرخاشگری و خشونت برخوردار است می توان درمانهایی را برای هدایت رفتاری آنها اعمال کرد.

این نظریه توسط دو تن از متخصصان جرم شناسی در دانشگاه های ایندیانا و پنسیلوانیا مورد بررسی قرار گرفته و این افراد اعلام کردند غیر طبیعی بودن ساختار مغز می تواند به صورت همزمان منجر به ایجاد رفتارهای جنایتکارانه و پیشگیری از این رفتارها شود.

مطالعات "آدریان رین" متخصص جرم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا نشان می دهد بخشهایی از مغز بیماران روانی و جنایتکاران از قبیل آمیگدالا و غشای پیشانی از ابعاد کوچکتری برخوردارند، این دو بخش کنترل رفتارها و احساسات را به عهده دارند. وی در عین حال دریافته است نترسیدن کودکان از تنبیه از دیگر شاخصهای نشاندهنده رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان است.

محققان با استفاده از اطلاعات به ثبت رسیده از 9 هزار جفت دو قلو در سنین 4 تا 12 سالگی توانستند ارتباط میان عوامل خطرساز در سنین کودکی و ناهنجاری های رفتاری در سنین بزرگسالی را دریابند. بر اساس این نتایج محققان اعلام کردند به هیچ وجه نمی توان ریشه های بیولوژیکی وقوع جنایت یا جرم را انکار کرد.

بر اساس گزارش تلگراف، درمانهایی که برای رفع یا کنترل این نوع از اختلالات از سنین کودکی پیشنهاد شده است شامل مشاوره برای زدودن ریشه های ذاتی مشکلات رفتاری و بهبود دادن عملکرد مغزی بواسطه استفاده از داروها و رژیم غذایی مناسب است.